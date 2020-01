Meine Woche: Glück im Unglück

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt und das ist traditionell die Zeit der guten Vorsätze. Selbstverpflichtungsklassiker sind zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzuhören, ein paar Pfunde abzuspecken oder mehr Sport zu treiben. Doch irgendwie ist diese Gewohnheit verloren gegangen, scheint mir.

In meinem nahen Lebensumfeld wird die Gute-Vorsätze-Tradition zum Jahreswechsel von keinem gepflegt und auch die sozialen Medien motivieren kaum dazu. Da geht es eher um die zehn besten Musikalben des Jahres, die schlechtesten Filme der Dekade oder die krassesten Promi-Ausrutscher.

Dabei lohnt es sich, wenigstens ein paar Gedanken an Gutes zum neuen Jahr zu verschwenden. Denn man möchte ja schlechte Angewohnheiten ablegen und seine Liebsten weniger Scherereien bereiten. Man glaubt, dass man mit dem geplanten Verhalten die Welt besser macht. Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Da auch ich mich zu nichts entschlossen habe, passierten am Neujahrsmorgen just zwei Missgeschicke.

Das war wohl meine Strafe: Ich beseitigte zuerst die Überbleibsel unserer Silvesterparty, dabei rutschte der Deckel des gläsernen Bowletopfs – ein Erbstück – herab und zersprang vor der Waschmaschine in tausend Teile. Ich nahm es sportlich und sagte mir: Scherben bringen Glück.

Kurz darauf versagte dann auch noch unsere Waschmaschine ihren Dienst. Sie rotierte nicht und gab stattdessen ungewohnte Pieps-Geräusche von sich. Nach der längeren Fehlersuche klimperten neben Waschmittelresten auch insgesamt 53 Cent aus dem Sieb.

Die polierten, leicht angerosteten Münzen wanderten dann direkt ins Sparschwein meiner Tochter, auf dass es sich vermehrt und Glück für das neue Jahr beschert.

Die Waschmaschine wäscht übrigens nach der Säuberungsaktion auch wieder fleißig Wäsche, man will ja auch ungern Unerledigtes mit ins neue Jahr nehmen. Da haben wir wohl nochmal Glück im Unglück gehabt.

Wenn auch Sie, liebe Leser, glückliche oder unglückliche Erlebnisse zum Jahreswechsel hatten, dann schreiben Sie uns doch an poessneck@otz.de. Auf das es ein erfolgreiches 2020 wird!