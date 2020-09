Meine Woche: Kurz und knackig

Weil ich am Montag und am Dienstag frei hatte, war es zugegebenermaßen nur eine kurze Arbeitswoche für mich, die nicht zuletzt aber auch wegen ihrer Inhalte nicht müde gemacht hat. Im Gegenteil. Sie motivierte.

Am meisten mag ich die Geschichten über Menschen, die das Leben anderer durch was auch immer ein kleines bisschen besser machen. Mal sind es finanzielle Spenden, die einer Familie dabei helfen, ihrer kranken Tochter trotz verschiedener Einschränkungen ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Ein anderes Mal ist es die 140. Blutspende eines Polizeibeamten, der damit grob geschätzt gut 400 Menschen geholfen hat.

Und dann gibt es die, die sich dafür einsetzen, dass wir gesunde, regionale Produkte auf dem Teller haben können. Sie behalten die Umwelt mit all ihren Facetten im Auge, sehen Dinge, die andere nicht sehen, und achten auf Dinge, die andere Menschen nicht berühren. Letzten Endes auch für uns.

Es sind nicht selten Geschichten, die bestärken und beflügeln, auch wenn sie vielleicht nicht so viele Klicks, Likes oder Abos bringen, wie große Sensationen. Ich denke, dass manchmal die berührenden Geschichten etwas mehr in der Seele hängen bleiben als die, die uns kurz in Staunen oder Entsetzen versetzen, Aufreger sind oder in irgendeiner Weise was mit Realityshows zu tun haben – die ohnehin alles andere als real erscheinen.

Gerade, wenn man regelmäßig politische Debatten verfolgt, von Unruhen, Konflikten und Krisen hört, tut es gut, die Alltagshelden zu erleben. Und vielleicht öffnet es auch dem einen oder anderen die Augen: Jeder kann etwas beitragen, jeder kann etwas Bedeutsames tun.

Schon mit kleinen Gesten kann viel bewegt werden – und wenn es nur weitere Menschen animiert und motiviert. Wer etwas los tritt, bringt es in Bewegung. Das gilt gleichermaßen für Gutes und Schlechtes. Doch, lassen Sie uns zusehen, dass es um etwas Gutes geht.

In diesem Sinne: ein schönes Wochenende!