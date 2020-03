Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Solidarität im Ernstfall

Nun ging doch alles sehr schnell. Noch am Montag vermeldete die Zeitung auf Grundlage von Aussagen aus dem Krisenstab im Landratsamt, dass sich die Corona-Lage im Landkreis zu entspannen scheine. Jetzt ist die Nachrichtenwoche so gut wie zu Ende. Der Saale-Orla-Kreis verzeichnete seither zwei weitere Fälle von mit Covid-19 Infizierten, weitere Menschen wurden unter Quarantäne gestellt und wir wissen, dass sich in der kommenden Woche angesichts der Schließung von Schulen und Kindergärten einiges ändern wird im Leben der Orlataler. Die Zahl der Infizierten steigt bundesweit. In Thüringen sind es am Freitagabend 30 Betroffene. Es werden mehr werden.

Schon als am Freitagmorgen das Landratsamt meldete, der Landkreis bereite sich auf mögliche Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten vor, zeigten sich die Sorgen der Menschen der Region auch in den Kommentaren auf der Facebook-Seite der OTZ Pößneck/Orlatal. „Momentan bin auch ich der Meinung, dass alle mit den Schließungen nachkommen sollten. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie es dann mit der Betreuung werden soll“, schrieb eine Nutzerin und fügte später an: „Jetzt muss überlegt werden, wohin mit dem Kind?“ Andere Kommentatoren stellten hingegen infrage, wie sinnvoll die Maßnahme sein könne, wenn doch weiterhin im öffentlichen Raum – etwa in Supermärkten – die Ansteckungsgefahr bestehen bleibe. Die Bemühungen der Behörden, eine Kinderbetreuung für das Personal von gesellschaftlich bedeutungsvollen Einrichtungen wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern aufrecht zu erhalten, befürwortete eine andere Nutzerin: „Es ist prima, wenn es so eintreten sollte, dass für die Eltern, die in wichtigen Bereichen wie Pflege, Feuerwehr, und so weiter arbeiten, gesorgt wird.“ Aber es gab auch viele kritische Stimmen, die die Reaktion der Behörden auf die Krise meist allgemein in Frage stellten. Angesichts dessen, was womöglich noch alles auf uns zukommt, ist es wichtig, sich im Ernstfall auf die Solidarität zu besinnen. Sich gegenseitig helfen, Mitgefühl statt Beschwerden und zum Wohle aller weiter besonders auf die Hygiene achten.