Meine Woche: Wenn die Zeit still steht

Die „Turmuhr der Schlosskirche in Neustadt ist stehen geblieben“, hieß es Anfang dieser Woche in der Zeitung. Hintergrund ist ein Problem mit der Elektrik. Doch es bringt mich zum Nachdenken. Es gibt sie immer wieder, diese Momente, in denen die Zeit für einen Augenblick still zu stehen scheint.

Oft sind es positive, persönliche Anlässe, wie der erste Augenkontakt mit einer Person, in die man sich schlussendlich verlieben wird. Oder die Freude, wenn ein Mann erfährt, dass er Vater wird. Oder die Erleichterung, wenn eine Bewerberin erfährt, dass sie ihren Traumjob bekommen hat. Manchmal sind es auch viel kleinere Freuden. Bestimmt kann jeder von ähnlichen Erlebnissen berichten.

Doch auch schlimme Schocksekunden können endlos erscheinen. Beteiligte von Verkehrsunfällen berichten oft, dass die kurze Zeitspanne zwischen der Erkenntnis, dass ein Unfall unvermeidlich ist, und dem Aufprall selbst wie in Zeitlupe ablaufe. Das ist wohl das Adrenalin. Selbst Nachrichtenmeldungen können meiner Meinung nach eine solche Wahrnehmung auslösen. Als erstes Beispiel fällt mir der 11. September 2001 ein. Große Unglücke oder mörderische Terroranschläge wie jene auf das World Trade Center brennen sich über die Medien in unser kollektives Gedächtnis ein. Viele Menschen wissen bis heute genau, wo sie damals waren, als sie von den Anschlägen in den USA erfuhren. Ich kam von der Schule, schaltete den Fernseher ein und sah die Bilder der brennenden Türme in New York. „Das sind aber realistische ‘special effects’“, dachte ich in der ersten Überzeugung, dies müsse ein Film-Trailer sein. Die Sekunden, bis mein Bewusstsein die Bilder als Realität akzeptierten wollte, dauerten eine gefühlte Ewigkeit.

Die Nachricht, die in dieser Woche in Deutschland für einen Moment die Zeit still stehen ließ, war jene vom rassistisch motivierten Terroranschlag in Hanau. Die Zahl solch verabscheuungswürdiger Taten nimmt zu.