Am Freitagmorgen hat mich ein Erlebnis im Straßenverkehr ziemlich zufrieden gemacht. Es ging um die Fähigkeit der Menschen, schnell gemeinschaftlich zu agieren, wenn Lösungen nötig sind.

Aber von vorn. Ich stehe mit dem Auto an einer Ampel. In Fahrtrichtung sind beide „Geradeaus-Spuren“ und die Linksabbiegerspur daneben mit Autos zugestellt. Auf meiner Spur ist meines das erste Fahrzeug. Plötzlich ist die Sirene eines Krankenwagens zu hören. Ich sehe das Fahrzeug im Rückspiegel mit Blaulicht heraneilen. Dann dauert alles nur wenige Sekunden. Ich steuere mein Auto so weit es geht nach rechts an die Seite, mein Hintermann ebenso. Auf der Mittelspur weicht das erste Fahrzeug nach vorn in den Kreuzungsbereich aus, der Wagen dahinter, ein gelber Mercedes, schießt an mir vorbei und stellt sich ebenfalls im Kreuzungsbereich rechts an die Seite. Auch alle anderen Fahrzeuge schaffen in Sekundenschnelle Platz. Beinahe ohne Verzögerung kann der Rettungswagen passieren. Als die Ampel auf Grün springt, gebe ich dem gelben Mercedes vor mir ein kurzes Hupsignal, dass der Weg frei ist – er kann die Ampel nicht sehen. Der Fahrer bedankt sich für den Hinweis mit einem kurzen Einsatz der Warnblinkleuchten. Es ist eine Selbstverständlichkeit, aber dennoch schön zu erleben, wenn in dem Moment alle quasi ohne Abstimmung kooperieren. Man hört so oft von zugestellten Rettungsgassen auf Autobahnen und uneinsichtigen Fahrern. Da ist es toll, wenn es auch einmal richtig gut klappt.

Von wirklicher Bedeutung ist hier natürlich einzig und allein das Engagement der Einsatzkräfte, die tagtäglich im Dienste der Allgemeinheit tätig sind. In dieser Woche etwa sicherten im Orlatal viele Polizisten den Bauern-Konvoi auf dem Weg von Triptis nach Berlin. Ehrenamtliche Feuerwehrleute standen im Mittelpunkt eines neuen Films des Filmzirkels Ranis/Krölpa. Rettungskräfte halfen einem jungen Fahrer, dessen Auto sich in Kleindembach überschlagen hatte. Und am Donnerstag rückte die Pößnecker Feuerwehr zum oberen Bahnhof aus.