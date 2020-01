Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Der Baum als Symbol

Der Weg in den Wald bei Schmorda, hinunter in den Portengrund erlaubt ein paar Blicke in den Wald an den Hängen links und rechts. Da, wo er nicht vom Holzeinschlag ausgedünnt ist, sondern düster und verwunschen, erinnert man sich auf einen Schlag, warum dem Fichtenwald in den deutschen Märchen immer etwas Gruseliges anhaftet.

Es ist quasi das Who-is-Who der Märchenbösewichte, welches es sich stets ausgerechnet zwischen Fichten gemütlich macht. Nicht umsonst steht etwa das Lebkuchenhaus der Hexe bei Hänsel und Gretel im Fichtendickicht, begegnet das Rotkäppchen dem bösen Wolf in einem Fichtenwald. Unter dunklen Fichtenstämmen schnarchen auch die Riesen im tapferen Schneiderlein. Die Fichte war der Baum des Jahres 2017. Aus diesem Anlass hatte sich zum Beispiel die Internetseite www.baumpflegeportal.de mit dem Nadelbaum und seiner mythologischen und eben auch märchenhaften Deutung befasst. „Im Vergleich zu hellen Buchen- und Mischwäldern, lassen die eng stehenden Kronen der Fichte kaum Licht auf den Waldboden durchscheinen. Der perfekte Stoff für gruselige Szenarien“, heißt es da. Der Fichtenwald sei das Symbol für Verwirrung und Alleinsein. Die Germanen hingegen hätten die Fichte als Schutzbaum, Lebensbaum und Mutterbaum verehrt. „Durch ihren geraden, geordneten Wuchs soll sie Klarheit bringen und den Lebensweg weisen.“ Der pyramidenförmige Wuchs bündele die Lebensenergie, dachten die Menschen damals. Wünschen wir der Riesenfichte noch ein paar Lebensjahre.