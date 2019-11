In Thüringen wurden 20 Gewässerunterhaltungsverbände gegründet. Die sollen sich konsequent um kleine Flüsse und Bäche, vor allem um den Hochwasserschutz entlang ihrer Läufe in all seinen Facetten kümmern. Der Spieß soll ein für alle mal umgedreht werden, die Devise lautet Vorsorge statt Nachsorge, statt unkalkulierbarer Schäden im Ernstfall.

Der Ansatz scheint logisch. Sind Fließgewässer etwa von Unkraut und Treibholz befreit, haben sie vernünftig hergerichtete und ordentlich gewartete Ufer, kann dies zu einer Vorbeugung von Überschwemmungen beitragen. Die neu gegründeten Verbände, die die Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen koordiniert betreuen sollen, sind also zu begrüßen. Man kann sich aber auch fragen, ob eine andere Struktur nicht besser gewesen wäre. Denn der Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale - Orla erstreckt sich über ein riesiges Gebiet. Eine kleinteiligere Körperschaft, wie es sie mit dem abgelösten Gewässerunterhaltungsverband Orlasenke gab, scheint eigentlich die praktischere Lösung zu sein, liegt es doch in der Natur der Menschen, sich mehr dafür zu interessieren, was vor der „eigenen Haustür“ passiert. Gegenhalten kann man wiederum mit dem Beispiel ähnlich großer Gewässerunterhaltungsverbände aus anderen neuen Bundesländern, die seit 25 Jahren existieren und sich scheinbar bewährt haben. Ob dies auch in Thüringen der Fall sein wird, liegt in den Händen der neuen Verbandslenker.