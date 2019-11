In der Weihnachtszeit kommen immer wieder Menschen zusammen. Die Feiertage am Jahresende bringen die Familie an einen Tisch, auch Freunde und Bekannte sind häufig zu dieser Zeit in gemütlicher Runde beisammen.

Ein gutes Beispiel dafür ist in mehrerlei Hinsicht in diesem Jahr auch das Projekt „Ein eisigartiges Märchen“, das am 14. Dezember von den Tanz- und Theatergruppen des Freizeitzentrums gemeinsam mit dem Schützenhaus in Pößneck veranstaltet wird. Nicht nur zwei wichtige Institutionen der Stadt haben sich bei diesem Vorhaben zusammengetan, sondern bei dem ersten lokalen Bühnenstück seit der Wiedereröffnung des Schützenhauses agieren auch gleich noch mehrere Generationen gemeinsam auf der Bühne. Die Beteiligten sind im Alter zwischen 6 und 66 Jahren und gestalten den bunten Nachmittag für die ganze Familie. Die Veranstaltung wird damit zu einem Erlebnis von verschiedenen Generationen für Menschen jeden Alters. Bleibt nur zu hoffen, dass das Projekt großen Anklang bei den Pößneckern findet und so vielleicht in den kommenden Jahren zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt zur Adventszeit wird.