Für den Großteil der Deutschen gehört der geschmückte Tannenbaum zum Weihnachtsfest dazu. Es ist Tradition, jedes Jahr vor Heiligabend den Baum aufzustellen und unter anderem mit Lichterketten, Kerzen, Kugeln, Lametta, Engeln und Lebkuchen herauszuputzen. Einzug in die Wohnzimmer finden dabei echte Tannenbäume genauso wie die künstliche Variante. Plastikbäume haben sattes Grün, sind gerade gewachsen und haben keine Lücken. Neben dem bilderbuchartigen Erscheinen bringen sie weitere Vorteile mit sich, etwa den ausbleibenden Nadelverlust. In Zeiten von Trockenheit und Baumsterben klingt die künstliche Tanne nach einer guten Alternative, die auch noch umweltfreundlich zu sein scheint. Doch Studien zufolge liegen echte Weihnachtsbäume in der Ökobilanz vor ihren Konkurrenten aus Plastik. So müssen die künstlichen Bäume – je nach Herstellung und Produktionsland – 17 bis 20 Jahre aufgestellt werden, bis sie sich ökologisch amortisiert haben. Diesen Zahlen liegen verschiedene Annahmen zugrunde, etwa der Weg des natürlichen Baums vom Händler zum Käufer, der deutlich kürzer ist, als des oftmals aus Übersee importierten Plastikbaums. Experten raten daher, am besten einen echten Weihnachtsbaum aus der Region in den heimischen vier Wänden aufzustellen. Zum Glück gibt es im Orlatal dafür die passenden Anlaufstellen von Wilhelmsdorf bis Wittchenstein, wo man seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen kann.