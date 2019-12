Im Herbst das Laub zu fegen, kann auch recht meditativ sein. Abseits des Alltagsstresses für eine Stunde an der frischen Luft etwas Bewegung zu bekommen und praktische Arbeit zu verrichten, ist für Büroarbeiter vielleicht genau das Richtige, um einmal den Kopf frei zu bekommen. Je größer das eigene Grundstück, desto aufwendiger wird das Ganze natürlich. Auf die Zahl umstehender Bäume kommt es auch an. Dennoch ist es wohl nicht das Schlechteste, vor dem Winter alle paar Tage zuhause den Laubbesen zu schwingen. Eine ganz andere Hausnummer ist es, in einer ganzen Stadt auf den öffentlichen Flächen für Ordnung zu sorgen. Denn hier spielt einem nicht nur die Natur „übel“ mit. „Wir stellen im Moment im Bereich des Busbahnhofs und des Viehmarkts extreme Verunreinigungen durch Jugendliche fest“, berichtet etwa Steve Holbach vom Pößnecker Ordnungsamt. Verpackungen, Flaschen und Pizzaschachteln nennt er beispielhaft. Da würde ich mich am liebsten gleich wieder dem entspannenden Herbstlaub zuwenden. Vor allem, weil es doch für die Verschmutzer ein Leichtes wäre, den Unrat einfach zum nächstgelegenen Mülleimer zu tragen. Laut Holbach seien hier auch die Bürger gefragt. Diese könnten Beobachtungen unter der Telefonnummer 03647/ 50 01 06 dem Ordnungsamt melden.