Meinung: Es geht nur langsam voran

Barrierefreiheit ist ein Thema, das in Deutschland lange Zeit sträflich vernachlässigt wurde. In anderen Ländern ist es schon seit Jahren, gar Jahrzehnten normal, dass öffentliche Gebäude barrierefrei zugänglich sind, auch im öffentlichen Straßenraum oder Personenverkehr wird darauf geachtet.

In Deutschland besteht in nahezu allen Bereichen noch Handlungsbedarf, allerdings hat sich in letzter Zeit diesbezüglich schon einiges getan. Bahnhöfe werden umgebaut und Treppen durch Rampen oder Aufzüge ersetzt. Auch Bushaltestellen werden entsprechend umgebaut. Ein Gesetz schreibt die Barrierefreiheit aller Busstopps eigentlich bis Ende des Jahres 2021 vor. Doch schon jetzt ist absehbar, dass diese Forderung wohl von vielen Gemeinden und Städten nicht eingehalten werden kann. Und dass, obwohl dererlei Maßnahmen bei rund 7,5 Millionen Schwerbehinderten in Deutschland dringend nötig sind.

Vielerorts braucht es deshalb immer noch den Druck der Wohltätigkeits- und Sozialverbände, damit sich etwas ändert. Erinnert werden kann in diesem Zusammenhang nur immer wieder daran, dass Barrierefreiheit nicht nur für Menschen mit Behinderung wichtig ist, sondern auch für die Mutti mit Kinderwagen und der Oma mit Rollator, aber genauso dem Mann, der sich den Fuß gebrochen hat und an Krücken unterwegs ist.