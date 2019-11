Gesellschaftliches Engagement ist nicht selbstverständlich. Und doch gibt es viele Menschen, die in verschiedenen Formen für andere da sind. Sie opfern ihre Freizeit, setzen sich unermüdlich für andere ein, leisten einen Beitrag, die Gesellschaft zu bereichern, gar ein Stückchen besser zu machen. Die Gründe aktiv zu werden, sind unterschiedlich. Antrieb ist jedoch häufig, helfen oder etwas zurückgeben zu wollen. Was die Aktiven besonders ehrt, ist die Bescheidenheit, mit der sie dabei oft auftreten. Stehen sie verdientermaßen einmal im Mittelpunkt, ist es ihnen oft unangenehm. So auch bei Joachim Trautschold, der am Montag mit der Thüringer Rose geehrt wurde und eigentlich gar nicht so recht verstehen wollte, weshalb. Ganz im Gegenteil, er drückte seine Bewunderung für die elf Menschen aus, die am Montag auf der Wartburg mit ihm ausgezeichnet wurden. Es ist diese Zurückhaltung, die neben dem eigentlichen Engagement, zusätzlich beeindruckt. Und zeitgleich nur noch einmal bestätigt, dass es genau die Richtigen getroffen hat.