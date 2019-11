Meinung: Fremde Dinge wertschätzen

Es ist kein Geheimnis, dass mit fremden Eigentum meist weniger pfleglich umgegangen wird, als mit dem eigenen. Hat man Mühe, Kraft und Geld in etwas gesteckt, weiß man den Wert einer Sache zu schätzen. Außerhalb des eigenen Besitzes wird diese Wertschätzung zuweilen weniger entgegengebracht, gar von einigen Menschen vergessen. Traurige Beispiele lassen sich dafür in den vergangenen Monaten in Pößneck finden. Eine mutwillig zerstörte Skulptur in den Pößnecker Themengärten sowie eine stark beschädigte Rehraufe sind genauso zu nennen, wie das jüngst mit Gewalt abgerissene Herz, das Teil eines Logos war, das die Wohnanlage „Jüdeweiner Blick“ der Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla schmückte.

Gründe für eine derartige Zerstörungswut sind schleierhaft. Es ist schlicht unverständlich, was Leute bewegt, sich derart an fremden Dingen zu vergehen. Zurück bleibt nicht nur ein materieller oder auch ideeller Schaden, sondern vor allem Ärger über ein derart schäbiges Verhalten, für das im schlimmsten Fall noch nicht einmal jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Man kann nur hoffen, dass in nächster Zeit wieder mehr Vernunft einkehrt und derartige Vorfälle weniger werden, am besten völlig verschwinden.