Meinung: Gerne etwas tiefer hinein

Hier und da vom Weg abkommen

Nischen haben nicht unbedingt den besten Ruf. Dabei erfüllen sie so viele Funktionen. Manche verkriechen sich in einer, weil sie die Welt draußen mit all ihren Herausforderungen scheuen. Andere drängen unliebsame Themen hinein, auf dass niemand so schnell auf sie stößt. Und wieder andere finden sich unvermittelt in dieser oder in jener Nische – und staunen, was dort alles zu lernen ist.

Den Warntag, der am Donnerstag einfach präventiv ausfiel, hielt ich bisher für ein echtes Nischenthema. Sirenen im Katastrophenfall: Wer braucht so etwas, wenn er Laptop und Smartphone hat oder auch nur Fernseher und Radio? Sollte man meinen. Aber es gibt nun einmal Orte und Zeiten, zu denen die beste App keinen erreicht, während ein lauter Alarm jeden zuverlässig weckt.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein solcher Ort ist vielleicht die Döbritzer Schweiz. Immer mittwochs trainiert hier die Klettergruppe des hiesigen Alpenvereins. Eine Nischensportart betreiben die Pößnecker damit schon längst nicht mehr. Aber ihr Trainingsplatz liegt durchaus noch in einer Nische. Nach zwei Stunden mit ihnen stand bei mir das Fazit: Der Weg tiefer in den Wald lohnt sich. Wer wüsste das besser als Pilzsammler wie Harald Jahn aus Neustadt, den ich am Freitag begleiten durfte?

Und dann war da ja noch der Kreistag. Er vermittelte Beobachtern zu Wochenbeginn den Eindruck, dass sowohl die Solarenergie als auch die Gleichstellung eher ein Nischendasein fristen. Den Antrag für einen Solaraktionsplan lehnten seine Mitglieder nämlich schleunigst ab, der Gleichstellungsbericht wurde von ihnen gar nicht erst diskutiert. Wie auch immer man das bewertet, eines steht fest: Nischen bieten oft neue Erkenntnisse. Probieren Sie es aus! Das Wochenende ist dafür wie gemacht.