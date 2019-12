Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Hochbau heute und damals

Das weltberühmte Foto „Mittagspause auf einem Wolkenkratzer“ (im Englischen „Lunch atop a Skyscraper“), auf dem elf Arbeiter während des Baus des Rockefeller Centers in New York hoch über der Stadt auf einem Stahlträger pausieren, ziert als Motiv unzählige Poster, Kühlschrankmagneten und sonstiges Klimbim. Es ist eines dieser Bilder, die sich uns ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Beim Blick auf die fleißigen Arbeiter auf der Baustelle für das Hochregallager in Triptis musste ich kürzlich an das Foto denken, wenn auch der Höhenunterschied zwischen den beiden Bauten sicherlich recht deutlich ausfällt. Laut der Wikipedia entstand das historische Bild im Jahr 1932 in mehr als 250 Metern Höhe über Manhattan. In Triptis reden wir eher über etwa 35 Meter über dem Boden.

Die Unterschiede im Hochbau zwischen damals und heute zeigen sich noch an anderer Stelle. Während die Arbeiter in Triptis offensichtlich keinen Schritt in dem Stahlkonstrukt ohne Sicherung machen, der deutsche Arbeitsschutz ist da nicht für seine Lockerheit bekannt, ist auf der legendären Aufnahme von 1932 von Leinen oder Gurten, die die Männer vor dem Sturz in die Tiefe bewahren könnten, keine Spur. Das ist sichtbarer Fortschritt.