Meinung: Im Großen und im Kleinen

Über Beziehungen, die mehr denn je Gewicht haben

Viele Städte und Gemeinden pflegen seit vielen Jahren, gar Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen zu anderen Orten in Deutschland, aber auch darüber hinaus, nämlich in ganz Europa und in der Welt.

Es sind freundschaftliche Verbindungen, die von Kommunalpolitikern, Vereinen und Interessensgemeinschaften hoch gehalten werden. Man begegnet sich, tauscht sich aus, stellt gemeinsame Projekte auf die Beine.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragt sich manch einer hin und wieder, ob es wirklich derlei Kontakte braucht, so dürften ihm mittlerweile keine solchen Zweifel mehr kommen. Denn wie wichtig diese Gemeinschaft, die interkulturelle und internationale Zusammenarbeit ist, hat einmal mehr der Ukrainekrieg verdeutlicht.

Wichtige und gewichtige Komponenten für den Frieden sind der Austausch und die Völkerverständigung. Und all das kann nicht nur durch die große Politik erreicht werden, sondern muss auch im Kleinen, also an der Basis gelebt werden – von den Menschen in den Dörfern und Städten, die für ein Miteinander einstehen.