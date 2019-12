Meinung: Kreativ Ausfälle meistern

Laut der Mitteilung des Netzbetreibers dauerte der längste Stromausfall in Pößneck und Umgebung in diesem Jahr fünf Stunden und 50 Minuten, wobei hier teilweise eine Zwischenversorgung mit Notstromaggregaten hergestellt wurde. Das ist noch recht überschaubar und sollte idealerweise kein Krankenhaus oder eine andere lebenswichtige und auf Strom angewiesene Institution in arge Bedrängnis gebracht haben. Das hoffe ich zumindest. Schließlich bietet ein Blackout stets auch Gelegenheit für Abwechslung und die eine oder andere Kuriosität. Jeder hat schon von dem Gerücht gehört, dass ein paar Stunden ohne Licht die menschliche Reproduktionslust ankurbeln, wobei hier wohl Zweifel angebracht sind. Dass aber zum Beispiel ein Stromausfall während eines Fußballspiels bei Flutlicht unter Fans für Tage Gesprächsstoff bereithält, darf dagegen als sicher gelten. Und auch zuhause wird mancher kreativ, wenn plötzlich der Fernseher streikt. Ein Brettspiel bei Kerzenlicht kann auch eine schöne Familienerinnerung sein. Für eine Weile kann man es sich auch ohne Strom recht gemütlich machen.