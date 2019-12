Meinung: Nicht meckern, sondern machen

Gemeckert ist schnell, etwas zu machen, ist mit größerem Aufwand verbunden. Immer wieder begegnet man Menschen, die in der Theorie genau wissen, wie es funktioniert und wie es gemacht werden muss. Praktisch werden sie allerdings deshalb noch lange nicht aktiv.

Umso schöner ist es, dass es Leute wie Marco Albrecht, Kathleen Draeger und Annette Kempfert gibt. Sie bilden den neuen Vorstand des Fördervereins der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Neustadt und wollen sich mit dem Nörgeln nicht zufrieden geben, sondern mit Unterstützung der anderen Vereinsmitglieder selbst etwas bewegen. Ihr erklärtes Ziel ist, die Schule attraktiver zu gestalten und den Kindern ein passendes Lernumfeld zu ermöglichen. Das fängt bei der Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes an, die der Förderverein unterstützt und geht bis zu einer Sitzecke, die man auf dem Schulhof schaffen will. Kleine Dinge, die jedoch Großes bewirken.

Viele Schulen können sich heute über die Unterstützung eines Fördervereines freuen, in dem sich Eltern, Lehrer und andere Freiwillige engagieren. Sie alle tragen viel dazu bei, das manchmal nicht einfache Schulleben ein bisschen schöner zu machen und die Bildungseinrichtungen zu einem lebendigen und vielfältigeren Ort für die Kinder und Jugendlichen zu machen.