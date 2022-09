Meinung: Nicht viel, aber immerhin

Marcus Cislak, Lokalreporter in Pößneck

Über Erlebnisse im Gewerbepark Oppurg

Bekanntermaßen bin ich in Karl-Marx-Stadt geboren und in Chemnitzaufgewachsen, habe in Jena studiert und bin der Liebe wegen vor mehr als zehn Jahren nach Pößneck gezogen. Darum kann ich nicht viel Historisches zum Oppurger Gewerbegebiet beitragen. Das wenige ist es aber wert, aufgeschrieben zu werden.

Mein erstes Auto, einen gebrauchten feuerroten Peugeot, bekam ich zwar geschenkt, gekauft wurde er in einem Autohaus im Oppurger Gewerbepark. Mindestens zwei weitere wurden von uns auch hier gekauft. Zugegeben: in einem anderen Autohaus.

Ich habe als Werkstudent oft für Bertelsmann gearbeitet (sechs Euro pro Stunde plus Zuschläge, das war ein Haufen Geld als chronisch abgebrannter Student!), darunter natürlich auch in den beiden produzierenden Hallen in – Sie ahnen es schon – Oppurg.

Als Journalist bin ich nicht nur einmal im Gebiet unterwegs. Sebastian Krenz, OSK und Armin Kiefer, die Blauen Halle und so manches Autohaus habe ich besucht. Und nun? Der Reifenwechsel steht bald an. Bis dann, in Oppurg.