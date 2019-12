Meinung: Schnee, Nebel und Licht

Was hätte ich mich mit 15 Jahren über den Mopedführerschein gefreut. Das sage ich rückblickend, denn a) liegen meine Tage als Simson-Pilot schon fast zwei Jahrzehnte zurück, und b) erinnere ich mich, dass ich damals erst mit Verspätung auf den Zweitakt-Zug aufgesprungen bin. Das lag nicht zuletzt an einer verpatzten praktischen Prüfung. Aber das ist alles Schnee von gestern. Auch damals waren Schnee und Kälte alles andere als ideale Moped-Bedingungen und dennoch konnte mich kaum eine Witterung davon abhalten, die neue Mobilität zu nutzen, um dem Heimatdorf zu entfliehen und anderswo Freunde zu treffen, Dinge zu erleben. Distanzen von mehr als 30 Kilometern waren kein Hindernis mehr. Ich erinnere mich lebhaft an einen Novemberabend mit dichtem Nebel. Kaum 20 Meter Sichtweite machten die Fahrt auf der Bundesstraße zu einem mulmigen Erlebnis. Ich sprang vor Schreck fast von meiner SR51, als auf der Gegenspur unvermittelt ein 40-Tonner mit kompletter Festbeleuchtung vorbeidonnerte, den ich aufgrund des Nebels erst sehr, sehr spät wahrnahm. Die gefühlt 20 Scheinwerfer an dem Fahrzeug tauchten die diesige Umgebung für einen Augenblick in gleißendes Licht. Nach dem Schock war ich froh, heil an meinem Ziel anzukommen.