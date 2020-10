Meinung: Schön sollte auch gut sein

Wenn es heutzutage hierzulande in Schulen hinein regnet, dann ist das kaum einem Menschen erklärbar. Ich kenne zugewanderte Osteuropäer, die bei der Anmeldung ihrer Kinder an der einen oder anderen staatlichen Bildungseinrichtung in den neuen Bundesländern einen Schreck wegen der technisch-baulichen Rückständigkeit gekriegt haben.

Über den Zustand und die Fortschrittlichkeit der Schulen im Saale-Orla-Kreis gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Licht und Schatten sind da eng beieinander. Der Kreisverwaltung muss man allerdings zu Gute halten, dass sie ständig viel Geld in die Erneuerung der übrig gebliebenen Schulhäuser steckt, ja sie beschäftigt sich sogar mit Ersatzneubauplänen.

Im Grunde ist die Kreisverwaltung noch nicht einmal durch mit der Erneuerung ihrer Schulen, und schon muss sie, wie das Beispiel Pößneck-West zeigt, von vorn anfangen. Man darf allerdings gerade nach dem Sanierungs-Fiasko der vergangenen Jahre in Triptis erwarten, dass die Verantwortlichen fortan genauer hinschauen bei den Abnahmen der Baudienstleistungen, so dass die Gebäudesubstanz wenigstens für die Dauer einer normalen Abschreibung auch ohne Zwischensanierungen hält.

Ansonsten bin ich froh, dass der Kreistag in seiner großen Mehrheit am Glasdach des Schulkomplexes Pößneck-West festgehalten beziehungsweise den Verlockungen einer eventuell günstigeren 08/15-Überdachung widerstanden hat. In einem schönen, lichtdurchfluteten Gebäude lernt es sich besser als in einer Schule, vor welcher man am liebsten weglaufen würde.