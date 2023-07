Kanaldeckel ist nicht gleich Kanaldeckel, wie an diesem Exemplar mit Erfurter Stadtwappen zu sehen ist. Aber: Es gibt Wichtigeres.

Meinung: Warum die Blicke am neugestalteten Markt in Neustadt ohnehin lieber gen Himmel gehen sollten

Christian Schneebeck findet: Bitte keine billigen Scherze über Stadtwappen auf Gullydeckeln! Es gibt schließlich eine ganz einfache Lösung.

Kurz ist sie nicht gerade, die Liste der nun beschlossenen Einsparungen am Neustädter Marktplatz. Was es denn über die bisherigen Planungen aussage, wenn man recht schnell ein 1,2 Millionen Euro günstigeres Konzept aufstellen könne, wollte ein Stadtrat in der Diskussion darüber sinngemäß wissen.

Die Antwort heißt: Es geht halt immer noch schöner – und oft auch etwas weniger generös. Aber Vorsicht, bitte keine billigen Scherze über Wappen auf Gullys oder individuell gestaltete Natursteinbänke! Beides klingt ja repräsentativ und stünde dem Landgartenschau-Gastgeber von 2028 – rein ästhetisch betrachtet – sicher gut zu Gesicht.

Wasser und Bäume verbessern das Mikroklima

Die Frage ist bloß: Gibt es nicht Wichtigeres für einen neu gestalteten Marktplatz? Dass dem so ist, zeigt die Liste des weiter Geplanten. Ein verlängerter Wasserlauf und ein niedrigerer, leichter zugänglicher Brunnen gehören vor allem an heißen Sommertagen dazu. Bäume verbessern ebenfalls das Mikroklima.

Außerdem: Je prächtiger das Blätterdach über den Köpfen, desto eher wandern die Blicke gen Himmel. Und desto weniger genau betrachtet man die Kanaldeckel.