Meinung: Weil sie es wollen

Freiwilliges aus Spaß an der Freude

Die erste Lokalseite der heutigen Pößnecker OTZ-Ausgabe steht ganz im Zeichen der Freiwilligkeit. Drei Beispiele, die unterschiedlicher nicht sein können, aber beweisen, dass es sich immer lohnt, mehr zu tun als nur an Job, Geld und Familie zu denken. Im Dienst der Allgemeinheit neben den alltäglichen Verpflichtungen zu stehen, ist eine beständige Herausforderung. Sie erfordert Zeit, die man sich nehmen muss, Geld, das man gibt, und Arbeit, für die man nicht entlohnt wird.

Die freiwilligen Feuerwehrleute waren am Dienstagmorgen in Neustadt über sechs Stunden im Einsatz, um eine nicht ungefährliche Flüssigkeit zu beseitigen, bevor sie mit Stoffen reagiert, die im Ergebnis einen flächendeckenden gesundheitlichen Schaden an Leib und Leben verursachen können. Die Retter setzen sich zum Wohle der Anderen der Gefahr aus. Weil sie es wollen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Künstler und Rentner Bernhard Schlafke zaubert Bilder fürs Auge, weil er es will und sich so am besten ausdrücken kann. Seine Sicht der Welt in künstlerischer Form mitteilen will. Seine Kunst ist noch bis zum Freitag auf Burg Ranis zu sehen, vielleicht auch bald bei dem einen oder anderen daheim.

Und die Schlettweiner Modellbaufreunde. Sie pflegen ein Hobby mit Leidenschaft für Technik, Bau und Gemeinschaft. Drei Beispiele für unendlich viele. Cool. Danke!