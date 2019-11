Meinung: Wer hat schon die Zeit?

Seit dieser Woche ist mein Auto jahreszeitgemäß mit Winterreifen ausgestattet. Wurde auch Zeit, denn Nässe, Herbstlaub und sinkende Temperaturen bereiteten mir zunehmend Sorgen im alltäglichen Pendelverkehr. Es ist wie es ist, manchmal dauert es eben ein wenig länger. Wer hat neben all der Arbeit schon Zeit, einen Werkstatttermin wahrzunehmen. Und Arbeit gab es in dieser Woche wahrlich genug.

So konnten unsere Leser bereits in der Montagsausgabe erfahren, dass die Bewohner von Schlettwein jahrzehntelang warten mussten, bis an ihrer Kirche in dem Ortsteil von Pößneck auch ein Gedenkstein für die im Zweiten Weltkrieg getöteten Soldaten aus dem Ort errichtet werden konnte. Für jene des Ersten Weltkrieges stand dort schon längst einer. Die Enthüllung des neuen wurde von einem bewegenden Gottesdienst in einer randvollen Kirche begleitet.

Spuren der Jahrzehnte versucht man dagegen in Oppurg sichtbar zu erhalten. Am Dienstag stand dies im Zusammenhang mit der Rückkehr der Orgel in die Oppurger Kirche in der Zeitung. Das restaurierte Instrument wird von Experten wieder eingebaut. Auch eine nicht zu verachtende Arbeit.

Mehraufwand stand im Mittelpunkt eines Artikels am Mittwoch über die ab 1. Januar 2020 geltende Kassenbonpflicht. Ein Aufregerthema, davon zeugten einige Kommentare von Lesern, die uns sowohl online als auch offline erreichten.

Da traf es sich gut, dass am Folgetag anstelle des Arbeitens auf Papier vor allem das Digitale im Vordergrund stand. Im Interview erläuterte der in dieser Woche mit dem Deutschen Lehrerpreis 2019 ausgezeichnete Mediengestaltungslehrer am SBSZ in Pößneck, Martin Triebel, unter anderem die Funktion und Anwendung eines Smartboards, also einer digitalen Tafel.

Am Freitag blickte ein ebenfalls ausgezeichneter Pößnecker von der ersten Seite des Lokalteils Ihrer Zeitung. Wie viel Arbeit Joachim Trautschold über die Jahre in sein Engagement für das Übergangswohnheim in Pößneck hat fließen lassen, kann man kaum bemessen. Ein verdienter Preisträger der Thüringer Rose.