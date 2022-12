Meinung: Zeit zum Danke sagen

Marcus Cislak über Hilfe bei der Erziehung, zum Wohle der Kinder

Kinder benötigen unseren Schutz. In einer Gesellschaft sollte das selbstverständlich sein. Das sind fromme Wünsche. Die Realität ist deutlich grausamer. Menschen sind nun mal Menschen, von Emotionen und Macht getrieben. Sie missbrauchen und manipulieren die Umwelt, Mitmenschen und ihre Nachkommen. Die einen können sich und ihre Triebe kontrollieren, die anderen leider nicht.

Das hat auch ganz viel mit Erziehung und Umfeld zu tun. Wenn man selbst nicht in der Lage ist, seiner Familie die nötige Mitmenschlichkeit entgegen zu bringen, sollte man sich Hilfe holen. Eine helfende Hand reicht in Sachen Erziehung und besonders zum Wohle unserer Nachkommen der Kinder -und Jugendschutzdienst Huckepack in Pößneck. Sie bieten diese Hilfe seit nunmehr zehn Jahren an. Es ist Zeit Danke für deren Arbeit zu sagen. Sie haben einen großen Anteil am Schutz von Kindern, die in Familien aufwachsen oder -wuchsen, wo etwas schiefläuft oder -lief. Danke, danke, danke!