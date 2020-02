Neustadt. Am 28. Februar wird Katharina Treutler vom taiwanesischen Cellisten Mon-Puo Lee Hsu begleitet – bei ihrem fünften Konzert in Neustadt.

Meisterpianistin Katharina Treutler gastiert in Neustadt

Zum fünften Mal wird die Meisterpianistin Katharina Treutler in Neustadt gastieren und am 28. Februar ab 19.30 Uhr im Rathaussaal einen ihrer begehrten Klavierabende geben. In diesem Jahr wird sie dabei vom taiwanesischen Cellisten Mon-Puo Lee Hsu begleitet.

Der in Madrid in einer Künstlerfamilie geborene Cellist Mon-Puo Lee studierte in seiner Heimatstadt und gewann zahlreiche Preise renommierter Musikwettbewerbe. Als Solist konzertierte Mon-Puo Lee bereits mit den Berliner Symphonikern und vielen weiteren Orchestern. Er spielte unter anderem in der Berliner Philharmonie und im Gasteig München. Mon-Puo Lee studiert derzeit an der Universität der Künste Berlin.

Treutler lebt derzeit ebenfalls in Berlin und arbeitet neben ihren Auftritten als Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.

Den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere legte sie bereits mit sieben Jahren im ersten Klavierunterricht. Darauf folgten nach dem Abitur zunächst ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, später in Tokio und in Paris. Sie schloss ihr Solistenexamen an der Hochschule für Musik in Freiburg mit Auszeichnung ab. Zahlreiche Meisterkurse schlossen sich seither an.

Zum Konzert in Neustadt werden Katharina Treutler und Mon-Puo Lee Hsu Werke von Robert Schumann, Franz Liszt, César Franck sowie Yuri Alexandrovich Shaporin erklingen lassen.

Karten gibt es in der Touristinformation im Lutherhaus in Neustadt