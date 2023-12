Meisterschüler zeigen ihr Können in Lichtenberg

Lichtenberg Zu drei Klavierkonzerten und einem Oboen-Abend auf Spitzenniveau lädt die Künstlervilla „Haus Marteau“ in Lichtenberg zu Beginn des neuen Jahres ein.

Immer offen für Neues zu sein, ist Professor Gilead Mishory in seinen Meisterkursen wichtig. Diese Aufgeschlossenheit möchte er auch in seinen Meisterschülern wecken. Sie präsentieren die Ergebnisse der Kurswoche in der Künstlervilla am Sonntag, 21. Januar., ab 19.30 Uhr.

Ein neues Format ist laut Pressemitteilung das Klavierkonzert zur Eröffnung des Meisterkurses von Professor Arnulf von Arnim. Fortgeschrittene Teilnehmer füllen mit einem anspruchsvollen Programm einen ganzen Konzertabend. Zwei bereits sehr erfolgreiche Pianisten spielen am Dienstag, 23. Januar 2024, zur Eröffnung des Kurses. Die beiden aus Südkorea stammenden Pianisten Junhee Kim und Honggi Kim sind vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Großen Preis der Long-Thibaud International Music Competition (Frankreich), dem 1. Preis der Vladimir Horowitz International Piano Competition (Ukraine) oder dem 1. Preis beim Internationalen Massarosa-Klavierwettbewerb 2013 in Italien. Auf dem Programm stehen unter anderem das Klavierkonzert Nr. 1 von Rachmaninoff und Chopins 4 Scherzi.

Konzerttermine Sonntag, 21. Januar 2024, um 19:30 Uhr: Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klavier

Dienstag, 23. Januar 2024, um 18 Uhr: Klavierkonzert zur Eröffnung des neuen Meisterkurses

Samstag, 27. Januar 2024, um 18 Uhr: Abschlusskonzert des Meisterkurses für Klavier

Mittwoch, 31. Januar 2024, um 18 Uhr: Abschlusskonzert des Meisterkurses für Oboe

Weitere Teilnehmer des Klavierkurses von Arnulf von Arnim werden beim traditionellen Abschlusskonzert am Samstag, 27. Januar 2024, auftreten.

Professor Clara Dent-Bogányi gibt in der Woche darauf im Meisterkurs für Oboe in der Internationalen Musikbegegnungsstätte ihren Teilnehmern „den letzten Schliff“, wie es in der Ankündigung heißt. Die Dozentin ist Professorin für Oboe an der Hochschule für Musik in Nürnberg und konzertiert als Solistin mit vielen renommierten Orchestern. Ihre Meisterschüler werden am 31. Januar 2024 im Lichtenberger Konzertsaal die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. red

Mehr Infos unter https://haus-marteau.de/konzerte-aktuelles