Meldungen aus dem Oberland

Schleiz/Bad Lobenstein Seniorennachmittage finden im Saale-Orla-Kreis statt.

Seniorennachmittage in Pottiga und Neundorf

Die Senioren in Neundorf und Pottiga sind in dieser Woche zum ersten gemütlichen Beisammensein im neuen Jahr mit Informationen über die Handhabung von E-Rezepten eingeladen. Die Treffen finden Dienstag, 9. Januar, in der Alten Schule in Neundorf und am Donnerstag, 11. Januar, in der Begegnungsstätte in Pottiga statt. Beginn ist jeweils 14 Uhr.

Kontakt und weitere Infos: Ute Grüner, Ansprechpartnerin Agathe-Projekt Rosenthal am Rennsteig, Telefon (0151) 20380240, E-Mail: agathe@diakonie-wl.de

Rentnertreff in Birkenhügel

Zum nächsten Rentnertreff lädt die Volkssolidarität in Birkenhügel ein am Dienstag, 16. Januar, ab 14 Uhr im Gastraum „Linde“. Angeboten werden Kaffee und Kuchen und viel Raum und Zeit für nette Gespräche.