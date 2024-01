Meldungen für das Oberland

Sternensinger in Schleiz

Christen der Stadt Schleiz laden zu einem Gottesdienst am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Im Mittelpunkt steht die Aktion “Sternensinger”, mit der für Projekte gesammelt wird, die Kindern in anderen Teilen der Welt helfen. In diesem Jahr geht es besonders um Amazonien und das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt. „Jesus selbst ist unter unwürdigen Bedingungen geboren worden. Ein Kind in der Krippe, im Stall, das ist kein Idyll, sondern ein Skandal. Es ist eine Herausforderung für uns, der nächsten Generation ein schöneres Willkommen auf Erden zu bieten”, so Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg. Auch die beliebten Segensschilder “C+M+B 2023“ für die Haustür können mitgenommen werden.

Kaffeetrinken für Mitglieder

Alle Mitglieder der Volkssolidarität der Ortsgruppe Blankenstein sind für Mittwoch, den 10. Januar um 14 Uhr in den Klub im Rennsteigsaal zum unterhaltsamen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen eingeladen.

Wanderfreunde treffen sich

Am 12. Januar um 13 Uhr treffen sich die Blankenberger Wanderfreunde am Haus der Vereine zu einer Wanderung rund um Blankenberg. Anschließend wird im Vereinszimmer das neue Jahr begrüßt

Folkabend im Wotufa-Saal

„Die Folkländer“, gründeten sich bereits vor 48 Jahren. Anfangs war die Musik der Band hauptsächlich vom Irish Folk geprägt. Bald folgte die Orientierung an westdeutschen Folk-Formationen wie Zupfgeigenhansel oder Liederjan. Ihr Ziel war es nicht unbedingt authentisch zu sein. Es war ihr Ziel Volkslieder für die aktuelle Zeit gebrauchsfähig zu machen, ihnen den „Staub davon zu blasen.“ Das Bewahren des deutschen Liedguts machten sie sich zu ihrer Aufgabe. und wurden so Kult. Neustadt selbst hat auch eine Folkband: „Eulenspiegel“. Sie gründeten sich Ende der wilden 70ger. Ihre vier musikalischen Standbeine sind Mittelalter, Folk- und Weltmusik und eine große Portion Schalk. Mit historischen und sehr seltenen Instrumenten wie Brummtopf, Ozark, Krummhörnern und Mandola schaffen sie einen gelungenen Spagat zwischen Geschichte und den heutigen Hörgewohnheiten. Zu erleben ist der Hochgenuss der Folkmusik am 13. Januar im Wotufa-Saal. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr Karten gibt es an der Abendkasse.