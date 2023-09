In Pößneck finden seit mehreren Jahren aufschlussreiche Berufs- und Informationsmessen des Jobcenters Saale-Orla statt.

Messe zu Arbeit, Beruf und Gesundheit in Pößneck

Pößneck. Mit welchen Informationsangeboten bis hin zum Kurzvortrag die Interessierten in dieser Veranstaltung für den Saale-Orla-Kreis rechnen können.

Das Jobcenter des Saale-Orla-Kreises veranstaltet eine Berufs-, Informations- und Gesundheitsmesse mit dem Motto „Drei Dinge braucht der Mensch“. Sie findet am Mittwoch, 27. September, in der Zeit zwischen 10 bis 13 Uhr im Lehrlingswohnheim der Volkssolidarität auf dem Pößnecker Viehmarkt statt. Der Eintritt ist frei.

„In bewährter Weise werden an Informationsständen regionaler Unternehmen Auskünfte zu freien Arbeits- und Ausbildungsstellen gegeben“, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit.

„Interessenten können in persönlichen Gesprächen Schnuppertage oder Praktika in Unternehmen vereinbaren, um ein umfassendes Bild für ihre beruflichen Möglichkeiten zu erhalten.

Quereinsteiger können die Chancen eines beruflichen Ein- und Umstiegs vor Ort ausloten und sich an den Ständen der Aussteller individuell beraten lassen.“

Ernährung und Bewegung

In Fragen der Aus- und Weiterbildung sowie zu Umschulungen in der Region stünden die richtigen Ansprechpartner zur Verfügung. „Wie der berufliche Wiedereinstieg beziehungsweise der Weg aus der Arbeitslosigkeit gelingen kann, dazu unterbreiten erfahrene berufliche Bildungsträger ihre Angebote“, heißt es. Unterstützung würden zudem die Agentur für Arbeit Thüringen Ost und das Jobcenter Saale-Orla bei Fragen zu Bewerbungen, Einarbeitungen in Unternehmen, Praktika und Qualifizierungen anbieten. Vorgestellt werde nicht zuletzt das Jobcenter Digital.

Schließlich könnten auf dieser Messe Antworten auf die Frage „Wie kann ich mich gesund erhalten?“ mit Hinweisen zu Bewegungs- und Stressbewältigungs- sowie Ernährungsprogrammangeboten wie „Gesund kann auch günstig sein“ in Anspruch genommen werden. Zu den Themen Ernährung und Bewegung gebe es sogar Impulsvorträge. Krankenversicherungen würden Rezepte mit kleinen Verkostungen bereithalten.