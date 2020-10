Miesitz: So is(s)t der Thüringer

In einer Gaststätte zu sitzen und dort die Kartoffeln aus eigenem Anbau auf dem Teller zu haben, erfreut Bernd Göring. „Es ist ein gutes Gefühl“, sagt er lächelnd. Der Chef der Agrargenossenschaft „Drei Eichen“ eG Leubsdorf in Miesitz erzählt, dass unter anderem umliegende Gaststätten mit den Produkten des Unternehmens beliefert werden. Gerade jetzt stehen aber auch wieder mehr und mehr Privatpersonen vor der Tür, um die frisch aus der Erde geholten Kartoffeln mit nach Hause zu nehmen – für Klöße vorzugsweise.

„So ist der Thüringer“, sagt Bernd Göring. Er mag seine Klöße am Sonntag und möchte dafür die Kartoffeln nehmen, die sich schon Jahrzehnte lang für diesen Zweck bewährt haben. Adretta zählt schon lang zu der beliebtesten Kartoffel. „Auch Laura und Gala eignen sich ebenso wie Melody und Lilly für Klöße.“ Außerdem zerfalle die Adretta so schön. „Damit kann man die Soße gut aufditschen“, sagt Bernd Göring.

Liebhaber greifen zu den Spezialsorten

Er rechnet damit, dass in diesem Jahr gut 30 Tonnen pro Hektar geerntet werden können. Mit der Kartoffelernte werde die Agrargenossenschaft wahrscheinlich spätestens in der 43. Kalenderwoche durch sein.

Dann sind auch die Spezialsorten verfügbar. „Es gibt Liebhaber“, meint der Landwirt und erzählt, dass die

Kartoffeln aus der Agrargenossenschaft "Drei Eichen" in Miesitz. Foto: Ulrike Wetzlar

verschiedenen Sorten gern ausprobiert werden. Mit etwa vier Euro pro Kilo sind diese besonderen Sorten zwar etwas teurer, aber dafür geben sie auch in Restaurants oder in der eigenen Küche als Garnierung ein gutes Bild ab. „Innen blau oder rot, außen rot und gelb – manche Sorten machen für das Auge richtig was her“, sagt Bernd Göring.

Vor neueren Sorten, wie zum Beispiel der Pocahontas, wird nicht zurückgeschreckt. So sind es derzeit zwölf verschiedene Sorten, die von den Mitarbeitern geerntet werden, sagt er.

Neben den 25 Mitarbeitern sind auch drei Lehrlinge im Betrieb beschäftigt. Tierwirt und Landwirt kann man dort werden. Machen möchte das heutzutage kaum noch jemand.

Für Bernd Göring bleibt es im Ursprung trotzdem der schönste Beruf der Welt. „Man ist immer an der frischen Luft und man muss sich eigentlich nur nach dem Wetter richten.“

Ihn freut es, wenn wie gerade gestern auch Schulklassen in den Betrieb kommen und Landwirtschaftsluft schnuppern. Dabei probierten sie natürlich auch die frischen Kartoffeln. „Sie waren begeistert“, resümiert er.

Junge Menschen schätzen regionale Erzeugnisse mehr und mehr

Dass die Menschen wieder mehr zu regionalen Produkten finden, ist ein Wunsch des Landwirts. Bei jungen Menschen haben regionale Erzeugnisse seinen Beobachtungen nach schon wieder an Bedeutung gewonnen. Am Milchhaus, das sieben Tage pro Woche, 24 Stunden täglich, Milch und andere Produkte, auch in Zusammenarbeit mit weiteren regionalen Erzeugern bietet, gibt es auch Kartoffeln. Diesen Freitag, sowie am 6. November und am 11. Dezember, jeweils von 8 bis 18 Uhr, gibt es im Kartoffellagerhaus in Miesitz sogar noch etwas Rabatt auf die beliebten Erdäpfel.