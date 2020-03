Milchlaster brennt auf B 281 bei Kolba

Sperrung der B 281 bei Kolba nach Lkw-Brand

Ein Milchlaster geriet am Freitagvormittag bei Kolba in Brand. Eine Sperrung der Straße für den Verkehr war die Folge. Die Feuerwehren aus Oppurg und Pößneck rückten zum Löscheinsatz aus und mussten in dem Bereich ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen. Foto: Martin Schöne

Foto: Martin Schöne