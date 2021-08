Mirja Boes am 8. Oktober im Pößnecker Schützenhaus

Pößneck. Die fünffache Gewinnerin des Deutschen Comedypreises bindet gern ihre Publikum ins Programm ein.

Die Komikerin Mirja Boes holt am 8. Oktober ein coronabedingt verschobenes Gastspiel im Pößnecker Schützenhaus nach. Beginn an dem Freitag ist um 19 Uhr. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Mirja Boes kommt mit ihrem neuen Programm „Heute Hü und morgen auch!“, mit welchem sie bis weit in das nächste Jahr hinein vom Bodensee bis zur Ost- und zur Nordsee unterwegs ist. Die Show wird in der Einladung unter anderem mit diesen Zeilen vorgestellt: „Mirja Boes ist wieder da! Wer noch? Zugegeben, die Monate im Homeoffice und zahlreiche Auftritte in Autokinos haben sogar bei Frau Boes Spuren hinterlassen! Nein, nein, das charmante Hüftgold besaß sie schon vor Corona. Neu sind die Qualle auf der Rübe und die Schnapsflöte im Gesicht! Aber keine Sorge, Mirja ist nicht verrückt geworden. Es ist viel schlimmer!“ Die bald 50-jährige Kabarettistin sei „noch verrückter geworden.“

Das neue Programm der fünffachen Gewinnerin des Deutschen Comedypreises sei „einfach saulustig, bis zum Anschlag bekloppt, zum Schreien schön und manchmal auch zum Heulen“. Außerdem gibt es neue Songs von Mirja Boes, heiße Rhythmen und knackige Kerle – begleitet wird die Komikerin von der Band Honkey Donkeys.

Mirja Boes füllt seit Jahren Stadthallen in Deutschland. Charmant bindet sie gern ihr Publikum in ihre Stand-Ups ein und kombiniert diese seit 2014 mit humorvollen Songs. „So entsteht ein buntes und einzigartiges Programm aus Musik und Impro-Comedy“, heißt es. Ihre Karriere führte sie nicht zuletzt auf die Leinwände der deutschen Kinos. So ist Mirja Boes manchem als Hauptdarstellerin der Komödie „Siegfried“ an der Seite von Tom Gerhardt ein Begriff.

Eintrittskarten gibt es in allen Vorverkaufstellen des Pößnecker Schützenhauses.