Mit 15 D-Mark Berliner Stadtplan, Zeitung und Obst gekauft

Im voll besetzten Augustiner Saal ließen sich am Samstagabend etwa 300 Gäste von den Emotionen, getragen von originalen TV-Aufzeichnungen und den musikalischen Klängen der Leipziger Drei-Mann-Combo von Stilbruch, hinwegtragen. Und zurück versetzen in die wilden, dramatischen, euphorischen und geschichtsträchtigen Stunden des 9. November 1989. Mit einer etwa zweistündigen Feierlichkeit gedachten die Interessierten an den Mauerfall von vor 30 Jahren. Zur Gemeinschaftsveranstaltung des Fördervereins für Stadtgeschichte, den Stadtwerken Neustadt und der Stadt selbst kamen bei vielen deren individuelle Erlebnisse bei „typischer DDR-Kost mit Bockwurst, Rotwein und Bier“, wie es Moderatorin Uta Jenennchen ausdrückte, hervor.

Einer der Zuhörer war Ulrich Simon. Der Berliner verweilte dienstlich in Thüringen und wollte unbedingt fernab des Trubels in der Hauptstadt sein. „Ich bin mit meiner Frau ausgerissen, um den Touristen und Straßensperren rund um die Feierlichkeiten zu entkommen“, sagte er. Und nun sind beide doch bei einer Gedenkveranstaltung dabei. Warum? „Na ja, wir schauten uns Neustadt an und bemerkten einen Werbeaufsteller, ein Mitarbeiter der Touristeninformation sprach so euphorisch und voller Inbrunst, das überzeugte uns dann doch“, erzählte er lachend. Und so rekapitulierte der ehemalige Ostberliner die damaligen Ereignisse, die er in unmittelbarer Nachbarschaft zur Mauer live miterlebte.

Weißer Fleck auf dem Stadtplan

Als er an jenem schicksalsträchtigen Abend des 9. November 1989 die Nachrichten hörte, wollte er es nicht recht glauben. Es war ein Donnerstag. „Wir warteten ab bis Freitagfrüh und gingen zur Arbeit, das war nahe des Checkpoint Charlie “, erinnerte er sich. Auffällig sei gewesen, dass niemand in der Werkstatt der Firma gewesen sei. Bis Mittag habe er gearbeitet und sei neugierig zum damals nahen Grenzübergang gegangen. „In der langen Schlange vor mir stand dann auch die Betriebsleitung“, sagte er lachend. Dann sei er wieder gegangen, weil er kein Geld hatte. „Mit 15 D-Mark fuhr ich dann zum Ku’damm, kaufte ein mir unbekantes Stück Obst, eine Zeitung und einen Stadtplan.“ Weil sein damaliger West-Berlin nur als weißen Fleck auswies. „Ich musste ja wieder zurückfinden, weil unsere Kinder aus der Kita abgeholt werden mussten“, erklärte er den Pragmatismus.

Am darauffolgenden Samstag, so erzählte er weiter, sei er mit der ganzen Familie „zum gucken“ nach „drüben“ gefahren. Überall standen bereits Händler, die alles mögliche feil boten. „Damit das Begrüßungsgeld wieder zurück in die Wirtschaft floß“, wie er sagte. Türkisch-stämmige Straßenhändler hätten von den Lkw direkt Radios herunterverkauft, für 99 D-Mark. „Man sah überall die Leute Ghettoblaster über die Grenzen tragen“, gab er ein Bild wieder, welches sich ihm offensichtlich ins Gedächtnis eingebrannt ist. „Wir hingegen gingen in einen kleinen Aldi-Markt. Und was mussten wir feststellen: Überall leere Regale“, sagte er lachend über das Unerwartete.