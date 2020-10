Mit 152 km/h geblitzt: 180 Tempoverstöße bei Neustadt an der Orla

Neustadt an der Orla. Die Polizei hat auf der B281 bei Neustadt an der Orla Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Mehrere Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Am Mittwoch hat die Polizei Saalfeld Geschwindigkeitskontrollen auf der B281 bei Neustadt an der Orla durchgeführt. Auf der Strecke zwischen Neunhofen und Neustadt an der Orla sind 100 km/h erlaubt. In acht Stunden wurden ungefähr 1400 Fahrzeuge kontrolliert, wovon 182 zu schnell unterwegs waren. Die meisten erwartet ein Verwarngeld.

Spitzenreiter unter den Temposündern war ein Fahrer, der hier mit 152 km/h gemessen wurde. Neben einer Geldstrafe erwarten ihn zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Insgesamt 64 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Dazu gehören auch drei Fahrverbote.

Weitere Meldungen der Polizei in Thüringen