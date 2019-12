Mit Böller-Leitfaden sicher ins neue Jahr

Knaller, Raketen, Batteriefeuerwerke, Fontänen – in der Silvesternacht lassen es die Menschen vielerorts ordentlich krachen. Mit dem farbenfrohen und lauten Schauspiel wird traditionell das neue Jahr in Deutschland begrüßt. Doch Böller und Co. bergen einiges Risiko, wenn nicht achtsam mit ihnen umgegangen wird. Um auf mögliche Gefahren hinzuweisen und für diese zu sensibilisieren, gibt die Freiwillige Feuerwehr Triptis auf ihrer Internetseite „Acht Tipps der Feuerwehren für ein sicheres Silvester“.

Leitfaden dient zur Vorbeugung

Symbolbild: Feuerwerk explodiert auf der Straße. Foto: Paul Zinken / dpa

„Vorbeugung ist immer besser, damit es erst gar nicht zum Ernstfall kommt“, weiß der Triptiser Stadtbrandmeister Uwe Eitner. Deshalb hätten sich die Kameraden, die sich um den Webauftritt der Triptiser Wehr kümmern, entschlossen, erstmals einen solchen Leitfaden zu veröffentlichen. Zusammengestellt wurden die Tipps vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV). „Brennende Balkone, Wohnungen oder gar Häuser, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle: Einer Million Feuerwehrangehörigen in Deutschland steht zu Silvester die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor“, heißt es in der Einleitung des Leitfadens. Den Großteil der Einsätze in dieser Nacht würden Brände ausmachen. Zumeist seien diese durch unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht, wird Ralf Ackermann, Vizepräsident des DFV zitiert.

Um unbeschadet ins neue Jahr zu kommen, gibt die Feuerwehr deshalb folgende Hinweise mit auf den Weg. „Feuerwerkskörper und Raketen sind ‘Sprengstoff’. Lassen Sie Jugendliche unter 18 Jahren nicht damit hantieren. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchshinweise der Hersteller.“ Darüber hinaus sei mit wenigen Ausnahmen eine Verwendung von Feuerwerk in geschlossenen Räumen verboten. Das Zünden von Feuerwerkskörper sollte nur dort geschehen, wo dies auch erlaubt sei. Das Abbrennen von Böllern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Fachwerkhäusern, Kinder- und Altersheimen sei untersagt. Ferner sollten die örtlichen Regelungen beachtet werden. „Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen nicht blindlings weg – und zielen Sie niemals auf Menschen. Zünden Sie nicht gezündete Feuerwerkskörper (Blindgänger) niemals noch einmal“, wird deutlich gemacht. Feuerwerkskörper sollten zudem in keinem Fall selbst hergestellt werden, da es durch diese zu schweren Verletzungen kommen kann. Auch die Aufbewahrung des Feuerwerkskörper wird hingewiesen. Diese dürften niemals am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen mitgeführt werden. Die Wohnung sollte ebenfalls vor Brandgefahren geschützt, Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernt werden. Ferner sollten Fenster und Türen geschlossen werden. „Wählen Sie bei einem Brand oder Unfall sofort den Notruf 112. Nur eine schnelle Meldung bietet Gewähr für effektive Hilfe“, heißt es abschließend im Leitfaden des DFV.

Vernunft ist oberstes Gebot

Mit Vernunft vorzugehen, daran appelliert auch der Neustädter Stadtbrandmeister Ronny Kaufmann und ergänzt einen weiteren wichtigen Hinweis. „Wenn man beispielsweise ein Batteriefeuerwerk gezündet hat, sollte man dieses erst vollständig auskühlen lassen und nicht zu früh im Müll entsorgen, weil es sonst zu einem Brand kommen kann“, sagt er.

Auch wenn die Brandschützer der Triptiser und Neustädter Feuerwehren hoffen, zum Jahreswechsel nicht ausrücken zu müssen, sind sie natürlich dennoch auf den Ernstfall vorbereitet. So haben sich etwa 15 Kameraden der Triptiser Wehr zum Dienst in der Silvesternacht bereit erklärt. „Wir versuchen das immer frühzeitig zu klären und fragen daher im Vorfeld die Einsatzbereitschaft ab. Bisher hatten wir nie Probleme, genügend Leute zu finden“, so Uwe Eitner. Auch in Neustadt sei man vorbereitet, informiert Ronny Kaufmann. Eine kleine Gruppe einsatzbereiter Kameraden feiere gemeinsam mit Familie im Gerätehaus der Neustädter Wehr.