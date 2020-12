In Saalburg kommt der Nikolaus mit dem Boot übers Wasser gefahren, um den Kindern Geschenke zu bringen.

Saalburg. Die schöne Nikolaus-Tradition in Saalburg wurde auch in diesem Jahr trotz Corona durchgeführt.

Mit dem Boot statt hoch zu Ross kommt Nikolaus in Saalburg

Man kann wohl sagen, dass der Nikolaus in Saalburg einen der spektakulärsten Auftritte in der Region, wenn nicht in ganz Thüringen hinlegt. Denn er kommt jährlich mit dem Boot übers Wasser gefahren, um den Kindern Geschenke zu bringen.