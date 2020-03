Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Freizeitzentrum Pößneck auf Osterschatzsuche

Das mobile Team des Freizeitzentrums Pößneck lädt am Samstag, 11. April, zum ersten Aktionstag ein. Auf dem Programm steht eine Osterschatzsuche für die ganze Familie. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer eine Osterrallye im Freizeitzentrum veranstaltet. Die kam bei den Besuchern so gut an, da habe ich mir gedacht, ich greife dieses Thema auf und verlege es in die Natur“, erklärt Monique Termer, Koordinatorin von Freizeitzentrum-Mobil, die Idee hinter dem Aktionstag.

Los geht die rund zweieinhalbstündige Osterschatzsuche um 14 Uhr. Treffpunkt ist die Knappmühle im Neustädter Ortsteil Linda. Gemeinsam wird sich dann auf die Spur des Schatzes begeben, den „Moni Hase“ versteckt hat. „Um diesen zu finden, geht es gemeinsam auf die Suche. Dabei müssen verschiedene Rätsel und Aufgaben gelöst werden“, kündigt Monique Termer an.

An der Osterschatzsuche können Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren mit ihren Eltern und Großeltern teilnehmen. „Mitzubringen sind ein Stoffbeutel, geeignete Kleidung sowie entsprechendes Schuhwerk und falls nötig Getränke und Snacks“, macht Monique Termer aufmerksam.

Eine Anmeldung zur Osterschatzsuche ist nötig. Möglich ist diese telefonisch unter 03647/ 41 45 77