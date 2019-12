Mit einem alten Koffer werden schöne Erinnerungen geweckt

Inzwischen ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck in der Adventszeit alten und kranken Menschen eine besondere Freude bereiten.

Die jungen Leute backen Plätzchen und schreiben Gedichte, sie können singen, Musikinstrumente spielen und rezitieren. Mit diesen Talenten besuchen sie Menschen im Betreuten Wohnen der Volkssolidarität in Pößneck, im Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes in Pößneck-Ost oder, wie am Donnerstag geschehen, im Pflegeheim der Volkssolidarität in Gräfendorf. Neben den Großen, den Jungendlichen der 11. und 12. Klassen, sind in diesem Schuljahr auch Kinder der 8. Klassen in diese rundum anerkennenswerte Aktion eingestiegen.

In Gräfendorf wurden die Bewohner auf den weihnachtlichen Nachmittag vorbereitet und so hatten es sich alle schon im Gemeinschaftsraum gemütlich gemacht, als die Schülergruppe eintraf. „Wir sind elf Mädchen und zehn Jungs in der Klasse“, sagten Jule und Leonie zur Vorstellung. „Darunter sind viele Musikbegabte wie Jolina, Michelle und Svenja mit ihren Akkordeons, Clemens mit der Trompete und Hans mit der Geige.“ Letztgenannter hatte gleich seine jüngeren Brüder Paul, Viertklässler und Geiger, sowie Max, den Gitarristen aus der 5. Klasse mitgebracht.

Auf das Singen altbekannter Lieder, an die sich auch die Bewohner des Pflegeheimes noch gut erinnern können, folgten instrumentale Einlagen und Gedichte. Hellwach wurden die Zuhörer, als die jungen Leute das Geheimnis eines uralten Koffers lüfteten. Aus ihm holten sie unter anderem Puppen und eine sehr alte Spielzeugeisenbahn. Damit gingen sie von Tisch zu Tisch und es war zu spüren, wie bei den Senioren Kindheitserinnerungen geweckt wurden. Dazu trugen auch ein rundes Kuchenbrett, ein Wellerholz und Ausstechförmchen bei. Plötzlich machte sich der Duft von frisch aus der Backröhre geholten Plätzchen breit – erst gedanklich, nur im Kopf, dann aber auch wirklich, als Marek im roten Mantel und mit weißem Rauschebart jeden Bewohner persönlich ansprach und mitgebrachtes Gebäck verteilte.

Die Idee dieses Adventsnachmittages habe in erster Linie Klassenlehrerin Christiane Weise entwickelt, sagten die Schüler. Diese wiederum wusste, dass die Erinnerung alter Leute mit Dingen aus deren Kindheit besonders gut geweckt werden kann. Und dann wollte der Zufall, dass sie im genannten Koffer einen Aufkleber fand, aus dem hervorgeht, dass er einmal einer Frau aus Gräfendorf gehörte.

Es war eine rundum gelungene Überraschung für die Senioren und ein sehr schöner Nachmittag, wie der Applaus der Bescherten zeigte und die Mitarbeiter des Pflegeheimes bestätigen.