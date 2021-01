Obere Stadtapotheke in Päßneck: Mit gesunder Ernährung das allgemeine Wohlbefinden steigern

Bianka Geier (links) und Daniela Hemme vom Reformeck in der Oberen Stadtapotheke in Pößneck wissen, worauf man bei seiner Ernährung achten sollte.

Alle Jahre wieder nehmen sich viele Menschen für das neue Jahr Veränderungen für das eigene Leben vor. Zu den Klassikern zählt mehr Sport treiben, schlanker werden und gesünder essen. Für die Umsetzung des Vorhabens wird sich gerne auch einmal Unterstützung geholt, etwa bei Ernährungsexperten. „Der Zulauf zum Jahresanfang ist immer größer“, bestätigt Daniela Hemme, Diätassistentin und Fastenleiterin im Reformeck in der Oberen Stadtapotheke in Pößneck, wo sie ebenso wie ihre Kollegin Bianka Geier, zertifizierte Ernährungsberaterin, verschiedene Kurse gibt und rund um die gesunde Ernährung aufklärt.

„Viele Leute sind zu Beginn des Jahres motivierter, weil sie über Weihnachten gesündigt haben. Sie nehmen das neue Jahr als Startschuss, um etwas zu verändern“, weiß Daniela Hemme. Denn was wir essen, trage entscheidend dazu bei, wie wir uns fühlen. Eine gesunde Ernährung könne dabei helfen, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es vor allem von Bedeutung, sich mit einer gesunden Ernährung ausgiebig auseinanderzusetzen. Und: „Man muss es vor allem wollen“, betont Daniela Hemme.

Ernährung sollte abwechslungsreich und alltagstauglich gestaltet werden

Die gesunde Ernährung sei am Anfang vor allem ein Prozess, wissen die Ernährungsexpertinnen. Daher sei es wichtig, seine Essgewohnheiten langfristig umzustellen und die Ernährung abwechslungsreich und alltagstauglich zu gestalten. „Das ist sinnvoller als eine Diät, bei der man auf bestimmte Dinge verzichtet. Das hält man nur kurzfristig durch, der Körper gewöhnt sich aber an die wenigen Kalorien. Wenn man dann wieder mehr isst, setzt der berühmte Jojo-Effekt ein“, sagt Bianka Geier.

Ein möglicher Start für die Umstellung seiner Essgewohnheiten kann sein, sich für eine gewisse Zeit vegetarisch oder flexitarisch – Flexitarier essen selten Fleisch, ausgewähltes Fleisch oder wenig Fleisch – zu ernähren. Ebenso biete sich das Fasten, etwa das Intervallfasten oder das Basenfasten als eine Möglichkeit an, so die Expertinnen. „So kann man den Reset-Knopf drücken. Eine Reinigung auf seelischer und körperlicher Ebene“, sagt Bianka Geier. Und Daniela Hemme ergänzt: „Dadurch bekommt man einen gewissen Schwung, dran zu bleiben. Man fühlt sich gut und vital und schafft eine Grundlage für die Ernährungsumstellung. Der Genuss ist danach auch ein anderer und man bekommt einen anderen Blick auf Lebensmittel.“

Von einer veganen Ernährung raten Bianka Geier und Daniela Hemme in den meisten Fällen jedoch ab. „Damit muss man sich wirklich ausgiebig beschäftigen. Da gehört viel Wissen dazu. Das ist auch mehr eine Lebenseinstellung“, findet Daniela Hemme. Allerdings sei ein gewisser Verzicht auf Fleisch durchaus ratsam. Denn der Deutsche esse durchschnittlich zu viel Fleisch und Wurst. „Fast das doppelte, was man eigentlich sollte“, weiß Bianka Geier. Mit entsprechenden Folgen, denn viele Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck,Diabetes oder Gicht würden unter anderem dadurch gefördert.

Mit Ernährungstagebuch den Ist-Zustand erfassen

Ein erster wichtiger Grundsatz bei der Ernährungsumstellung sei daher, sich erst einmal bewusst zu machen, was man eigentlich täglich isst. Ein Ernährungstagebuch könne dabei helfen, den Ist-Zustand zu erfassen und diesen als Grundlage für die weiteren Schritte zu nehmen. „Man sollte nicht alles auf einmal ändern. Man muss sich seinen Problemen und Fehlern bei der Ernährung bewusst werden und diese nach und nach angehen. Nur so schafft man es, die gesunde Ernährung auch in seinen Alltag zu integrieren“, weiß Bianka Geier. Ein guter Leitfaden seien dabei die zehn Regeln für ein gesundes Leben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, in denen unter anderem zu Lebensmittelvielfalt, ausreichend Obst und Gemüse am Tag und zu Vollkornprodukten geraten wird.

Bei der Auswahl der Lebensmittel sollte im Allgemeinen beachtet werden, möglichst auf jene zurückzugreifen, die so natürlich wie möglich sind. „Man sollte etwa Naturjoghurt nehmen und selbst Früchte hinzugeben, anstatt den fertigen mit viel Zucker zu kaufen“, nennt Bianka Geier ein Beispiel. Auch sollte möglichst saisonales Gemüse auf den Tisch kommen. In den Wintermonaten sei es besonders wichtig, sich vitamin- und mineralstoffreich zu ernähren, um so mehr Vitamin C und D sowie Zink zu sich zu nehmen und dadurch das Immunsystem zu stärken.

„Vitamin D ist nur in Vorstufen in Lebensmitteln enthalten und wird dann erst durch Sonnenlicht aktiviert. Daher ist es wichtig, in der kalten Jahreszeit ein Depot aufzubauen“, erläutert Bianka Geier. Ausreichend Vitamin C könne hingegen gut durch verschiedenes Obst und Gemüse aufgenommen werden. Enthalten sei dies beispielsweise in roten Paprika und Zitrusfrüchten. „Man sollte aber auch darauf achten, wie man diese Dinge zubereitet. Viel Vitamin C geht beim Erhitzen verloren. Daher sollte man beispielsweise für die Heiße Zitrone kein kochendes Wasser verwenden“, sagt Bianka Geier. Die Aufnahme von genügend Zink sei wiederum durch den Verzehr von Hülsenfrüchten möglich.

Viele Faktoren spielen für gesundes Leben eine Rolle

Die passende Ernährung sei letztlich aber nur eine Säule für ein starkes Immunsystem und ein gesundes Leben. Viele weitere Faktoren seien zusätzlich von Bedeutung, sind sich die Ernährungsexpertinnen einig. „Eine Rolle spielen auch die Hormone, ein guter Schlaf, ausreichend Entspannung und Sport“, nennen sie einige Beispiele. Wichtig sei zudem, auf seinen Darm zu achten. „Wird der Darm richtig ernährt, kann er mit den Milchsäurebakterien arbeiten. Tut er das nicht, ist das Immunsystem gestört und man wird schneller krank“, so Bianka Geier.