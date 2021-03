Mit Pflastersteinen Fenster eingeworfen - S51 für 3000 Euro und Pocketbike gestohlen

Silberne und elfenbeinerne S51 gestohlen

Am Freitag wurde die Polizei über diese Diebstähle aus Garagen in Pößneck-Ost informiert. Dabei wurden die Garagen gewaltsam geöffnet und daraus jeweils eine Simson S51 entwendet. Der Wert der Mopeds wird auf je 3000 Euro geschätzt.

Es handelt sich zum einen um eine S51 mit einem elfenbeinfarbenen Rahmen. Die Schutzbleche, Tank und Seitenverkleidung sind in einem dunklen Violett lackiert. Auffällig sind weiterhin ein verändertes Front- und Rücklicht und ein Zubehörlenker. Es war kein Versicherungskennzeichen montiert. Das Moped wurde in der Nacht zu Freitag entwendet

Die andere Simson S51 war silber mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 (schwarz). Sonst keine Auffälligkeiten. Dieses Moped wurde im Zeitraum von Mittwoch, 3. März, bis Freitag, 12. März, entwendet.

Wer Hinweise zum Verbleib der beiden Mopeds geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter: 03663/4310.

Mit Pflastersteinen Fenster eingeworfen

In der Nacht zu Samstag wurden in der Triptiser Straße in Neustadt an zwei Gebäuden Fensterscheiben eingeworfen. Unbekannte holten dafür Pflastersteine von einer Baustelle und warfen u.a. eine Fensterscheibe am ehemaligen Diska-Markt ein. Hinweise zu dem oder den Verursacher/-n nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Mopedfahrer ohne Führerschein und Versicherung

Samstag gegen 20.30 Uhr kontrollierten Polizisten einen 18-jährigen Mopedfahrer in Neustadt. Dabei stellten sie fest, dass dieser weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch einer gültigen Haftpflichtversicherung für die Simson war. Der junge Mann musste daher sein Moped nach Hause schieben. Durch die Beamten wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Pocketbike aus Keller entwendet

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Mittelweg in Pößneck ein blaues Pocketbike entwendet. Unbekannte brachen in das Kellerabteil ein und entnahmen daraus das Pocketbike. Hinweise zu diesem besonders schweren Fall des Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

