Neustadt/Triptis. Beim Ferienfreizeitcamp in Neustadt und Triptis konnten sich die Teilnehmer über ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Mit Spaß in Neustadt und Triptis durch die schulfreie Zeit

Sport, Spiel und Spaß gab es in den diesjährigen Sommerferien für Kinder und Jugendliche beim Ferienfreizeitcamp in Neustadt und Triptis zu erleben. Die Vereine SV Blau-Weiß Neustadt und der FC Chemie Triptis hatten sich ein buntes Programm einfallen lassen, um den Teilnehmern zwei abwechslungsreiche Wochen in der schulfreien Zeit zu bieten. Im Mittelpunkt standen das Miteinander und reichlich Spaß.