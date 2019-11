Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Viertklässlern die Grundschule Neunhofen erkunden

Ein Bild von der Arbeit im Unterricht, den Räumlichkeiten und der Außenanlagen konnten sich am Dienstag Eltern, Großeltern und Kinder in der Grundschule Neunhofen verschaffen. In die Einrichtung im Neustädter Ortsteil wurde zu einem Kennenlern-Tag eingeladen. „Die Ersten waren schon um dreiviertel 8 Uhr da, bis um 9 Uhr sind wir gar nicht zum Durchatmen gekommen“, freute sich Schulleiterin Karin Freund über den großen Zuspruch.

Zwei Stunden lang hatten Besucher am Vormittag Zeit, Einblick zu bekommen. Die Viertklässler übernahmen die Führungen über das Schulgelände und durch das Gebäude, gaben Erklärungen zu den einzelnen Räumen. „Das ist einer unserer Gruppenräume. Hier finden Veranstaltungen wie der Lesewettbewerb statt. Wir nutzen ihn aber auch als Arbeitsraum“, erklärte etwa Sarah bei ihrer Tour. Ebenso waren der PC-Raum, die Bibliothek, der Hort, die Turnhalle, der Schulgarten und der Sportplatz weitere Stationen ihres Rundgangs. In den gezeigten Klassenzimmern blieb zudem die Möglichkeit, kurz beim Unterricht zuzusehen und zu lauschen. „Uns ist wichtig, dass die Kinder durch die Schule führen und den Eltern und Großeltern alles erklären. Die Kinder entscheiden selbst, was sie erzählen. Das kommt immer sehr, sehr gut an“, sagte Karin Freund. Durch die Schüler wirke der Schulrundgang nicht nur sehr authentisch, sondern biete für die Kinder auch eine gute Möglichkeit, sich im freien Sprechen zu üben. „Die Viertklässler machen das sehr gut, manche Kinder wachsen über sich hinaus. Wir bekommen immer viel Lob von den Eltern, die die Führung mitmachen“, so Karin Freund.

Neben den Auskünften von den Kindern, gab eine Power-Point-Präsentation im Eingangsbereich des Schulgebäudes Einblicke in den Schulalltag. So konnte Näheres zum Konzept der Schule erfahren werden. Unter anderem wird intensiv die ländliche Umgebung genutzt, um den Kindern die Liebe zur Natur zu vermitteln. Wichtige Eckpfeiler der täglichen Arbeit sind darüber hinaus der fächerübergreifende Unterricht, die Kommunikationsfähigkeit, Konfliktbewältigung, Toleranz und Solidarität zu schulen, ebenso das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. „Wichtig ist uns auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Vereinen“, betonte Karin Freund. Diese werde für den Freizeitbereich der Schule genutzt, etwa bei den angebotenen Arbeitsgemeinschaften wie Bogenschießen, Schach, Tischtennis und Umwelt erleben.

Für Informationen standen darüber hinaus die Schulleiterin, die Beratungslehrerin sowie die Elternvorsitzende zur Verfügung. „Am häufigsten mussten wir Fragen zum genauen Ablauf der Anmeldung an der Schule beantworten. Viele wollten auch wissen, ob unterschiedliche Jahrgangsstufen gemeinsam unterrichtet werden, auch nach der Leselernmethode und dem Hort wurde viel gefragt“, berichtete Lehrerin Miriam Jauch.

Durchschnittlich 50 Anmeldungen verzeichnet die Grundschule Neunhofen für jedes Schuljahr. Einzugsgebiet der Einrichtung sind 34 Orte. So kommen die Schüler nicht nur aus Neunhofen, sondern auch Kinder aus umliegenden Gemeinden, etwa aus Neustadt, Lausnitz, Oppurg, Pößneck und Pillingsdorf besuchen die Grundschule in Neunhofen.