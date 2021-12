Mit Yoga Depressionen begegnen

Ranis. Raniser Yoga-Lehrerin Claudia Rudat möchte eine Plattform für Betroffene etablieren

„Es ist mal an der Zeit, über Depressionen zu sprechen“, sagt Claudia Rudat, Yoga-Lehrerin und Betroffene. Die Krankheit äußere sich in Wellen, sei oft saisonal unterschiedlich ausgeprägt. Besonders in der kalten Jahreszeit, um den Jahreswechsel, sei Claudia Rudat anfälliger dafür, wie die Wahl-Raniserin sagt. Oft kommt die Traurigkeit, manchmal jetzt noch. Dem Druck eines 40-Stunden-Jobs, überhaupt das Konzept eines solchen Arbeitstages in dieser Gesellschaft, sei sie irgendwann nicht mehr Herr geworden. Schon als Teenagerin habe Claudia Rudat solche Phasen gehabt, Behandlungen und Therapien absolviert. Die Krankheitsphasen belasteten sie nicht nur privat, sondern auch beruflich. Yoga half und hilft ihr, die entstanden Unsicherheiten abzulegen, eben die Sicherheit wiederzugewinnen. Das beende natürlich nicht die Krankheit. Sie sie immer irgendwo da, wird wohl nie verschwinden. Claudia Rudat verstellte sich, versteckte sich, wenn sie wieder einer dieser Wellen verspürte. Doch genau da beginne der Teufelskreis und die Symptome würden sich verstärken. Genau das Gegenteil verschaffe Linderung.

Yoga kann eine Therapie nicht ersetzten – sie jedoch unterstützen

Über die Krankheit zu sprechen, jemanden zuhören zu lassen, so die gebürtige Brandenburgerin, sei ein Schlüssel. „Es gibt unterschiedliche Gründe, an einer Depression zu erkranken“, sagt sie. Da helfe auch nicht das richtige Mantra, sondern Therapien, oft auch Medikamente. „Man sollte sich trauen, Hilfe zu holen und auch zu suchen“, weiß sie aus Erfahrung. Yoga sei keine Therapie, kann diese aber unterstützen, sagt Claudia Rudat. „Ich versuche andere so zu erreichen. Über meinen Blog, soziale Medien, durch Gespräche und auf anderen Wegen den Betroffenen Mut zu machen, zu zeigen, sie sind nicht allein“, sagt die 47-Jährige. Der offene Austausch helfe ihr und sie hofft, dass sie andere Betroffene ebenfalls unterstützten kann im Umgang mit der Erkrankung. Es fehle ihr überhaupt an einer Plattform im ländlichen Raum. Derzeit versucht sie, eine Art Selbsthilfegruppe für Depressive zu etablieren. „Virtuell, aber auch per Treffen. Ich bin da noch in der Findungsphase“, überlegt die 47-Jährige. „Aktuell geht es mir sehr gut“, berichtet Claudia Rudat weiter, auch wenn sie dieses unbestimmte Gefühl wieder spüre, wenn es auf die Festtage mit großen Schritten zu geht. „Ich bin jetzt in der Lage, auch anderen mit meinen Yoga-Kursen zu helfen“, sagt Claudia Rudat. Klar, sei man als Yoga-Ausübender nicht vor Depressionen gefeit. Aber einen Raum und ein soziales Gefüge, also eine Yoga-Gemeinschaft zu haben, kann helfen. Verstanden und getröstet fühlen, angenommen zu werden als Person, sei enorm wichtig.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich gebe etwas davon ab, ich teile, ich gebe eine Auszeit und Entspannung in meinen Kursen“, sagt sie. Sie gebe gewissermaßen einen Boden vor, für sich und andere. Um Sicherheit zu gewinnen. Im Sommer startete die seit einem Jahr selbstständige Yoga-Lehrerin ihre ersten Kurse. Mit etwa sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ist jetzt schon bei vier Kursen. Die 47-Jährige hat aktuell auf Online Kurse umgestellt, als zusätzliches Angebot, freilich coronabedingt, aber es werde angenommen und soll bleiben.

Mit ihren Kursen möchte die 47-Jährige besonders Frauen ansprechen

Claudia Rudat begann 2020 eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin im Yoga-Zentrum in Jena, eine Ausbildung über den BDY, dem Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland, bei dem sie als Yogalehrerin auch Mitglied ist. „Eine sehr umfangreiche vierjährige Ausbildung“, wie sie bemerkt. Damit soll Yoga als ganzheitliche Praxis ein wenig aus der esoterisch-spirituellen Nische herausgeholt werden. „Nach dem Motto in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.“ Besonders Frauen will sie ansprechen, Frauen die mit ihrem Körper hadern oder mit den Wechseljahren kämpfen.