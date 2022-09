Mitmachen bei einer „Regionalen Entwicklungsstrategie“ für den Saale-Orla-Kreis

Knau. Ziel des Planungsdokumentes ist es, weitere europäische Förderungen für das Oberland und das Orlatal zu gewinnen.

Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla, die vor allem durch die Förderung kleiner Projekte im ländlichen Raum bekannt ist, erarbeitet für die Jahre von 2023 bis 2027 eine neue „Regionale Entwicklungsstrategie“. Ziel dieses Planungsdokumentes ist es, weitere europäische Förderungen für das Oberland und das Orlatal zu gewinnen. Konkret müsse der Saale-Orla-Kreis erneut als „Leader-Gebiet“ anerkannt werden. „Das ist die Grundlage für die Vergabe von mindestens zwei Millionen Euro an Fördermitteln“, so der Remptendorfer Bürgermeister Thomas Franke (CDU) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe.

Ein „breit angelegter Beteiligungsprozess“ soll nun das Fundament der „Regionalen Entwicklungsstrategie Saale-Orla 2027“ legen. Erste Veranstaltungen mit diesem Ziel haben in Ebersdorf, Hirschberg, Krölpa und Remptendorf sowie digital stattgefunden. Am Mittwoch, 21. September, 17 Uhr, wird nun zu einem Arbeitsgespräch ins Kaminzimmer der Agrofarm in Knau eingeladen. „Landwirtschaft, Biogas, regionale Produkte und Regionalvermarktung“ lautet das Thema des Abends. Projektideen seien willkommen.

Für den Termin in Knau wird um eine Anmeldung per E-Mail an info@leader-sok.de gebeten, und unter www.leader-sok.de kann man sich ein Bild von der Aktionsgruppe und den bisherigen Aktivitäten im Hinblick auf die regionale Entwicklungsstrategie machen. Bis Ende Oktober sollen fünf weitere öffentliche Veranstaltungen folgen.