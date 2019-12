Advent Mitsingkonzert in Langendembach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitsingkonzert in Langendembach

Am Sonntag, 15. Dezember 2019, findet zum dritten Advent in der Dorfkirche von Langendembach ein Adventsmitsingkonzert statt. Ab 16.30 Uhr sind Besucher auch mit Kindern eingeladen, gemeinsam traditionelle Weihnachtslieder zu singen. „Begleitet von einer mitreißenden Live-Band“, heißt es in der Ankündigung. Danach erwarte die Gäste im Pfarrhof eine gemütliche Veranstaltung mit Glühwein, Tombola und Bratwurst. Eintritt frei.