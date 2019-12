Mitteldeutscher Historikerpreis für Karl Ernst aus Pößneck

„Ich wusste gar nicht, dass es diesen Preis gibt“, sagt Karl Ernst. Nun hat er ihn, den Ur-Krostitzer Jahresring 2019 in der Kategorie Ortsgeschichte.

Dieser Jahresring ist ein Historikerpreis, mit welchem die Brauereigruppe Radeberger seit 2004 die Arbeit mitteldeutscher Heimatkundler würdigt. Neben einem Hauptpreis werden Leistungen in verschiedenen Bereichen wie Musik-, Industrie- und eben Ortsgeschichte ausgezeichnet.

Es ist ein Wettbewerb und die Entscheidungen trifft eine Fachjury – der diesjährigen stand der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Rudolf Boch, Professor an der Technischen Universität Chemnitz, vor. Zu der am 11. Dezember erfolgten Verleihung des Preises wurde Karl Ernst ins Gewandhaus zu Leipzig eingeladen.

„Ich wollte da eigentlich nicht mitmachen“, sagt der 77-jährige frühere Direktor des Pößnecker Gymnasiums. Die Idee hatte seine Tochter, Sabine Ernst. Schließlich habe er sich geschlagen gegeben, so dass sie drei stattliche Sonderhefte der „Pößnecker Heimatblätter“ zur Begutachtung einreichte, die Karl Ernst ganz oder teilweise zu verdanken sind.

Verortung lokaler Ereignisseim größeren Zusammenhang

Die Jury setzte sich konkret mit den Veröffentlichungen „‘Brüder im Felde…‘“ von 2014 über Pößneck im I. Weltkrieg, „‘Frisch auf, mein Pößneck…‘“ von 2018 über die Industrialisierung der Stadt und „‘Bet‘, Kinder, bet‘…‘“ von 2019 über Pößneck im Dreißigjährigen Krieg auseinander, und in der Laudatio auf Karl Ernst heißt es unter anderem: „Alle drei genannten Publikationen sind äußerst informativ, aus dem umfangreichen Quellenmaterial des Stadtarchivs und älteren Publikationen gearbeitet, und orientieren sich an einer wissenschaftlichen Zitierweise. Sie überzeugen durch eine gelungene Verortung der lokalen Ereignisse und Entwicklungen in den größeren historischen Zusammenhang.“

„Ich freue mich natürlich über solche Einschätzungen, das ist doch mal ´ne Rückkopplung“, sagt Karl Ernst. Mit dem Preis werde allerdings nicht nur seine ganz persönliche Arbeit gewürdigt. „Das ist ein Erfolg für die ‚Pößnecker Heimatblätter‘“, sagt der Heimatkundler.

Es ist ihm ein Bedürfnis, die Unterstützung von Stadtarchivarin Sabine Mohr hervorzuheben. „Auf Frau Mohr kann man sich immer verlassen“, sagt Karl Ernst. „Sie sucht nicht nur Dinge heraus, sie denkt auch mit.“

Die Pößnecker sollten stolz sein auf ihr Stadtarchiv, so der Heimatkundler. Dieses sei nicht nur vergleichsweise „sehr umfangreich“, sondern auch „gut gepflegt“.

Sonderheft zum Brau- und Schankwesen in Pößneck

Karl Ernst ist der erste Orlataler mit einem Ur-Krostitzer Jahresring, wobei ein Ring nur dem Hauptpreisträger angesteckt wird. Für die „Pößnecker Heimatblätter“ und den Verein für Heimatgeschichte Pößneck wäre es nach dem Friedrich-Christian-Lesser-Preis der Historischen Kommission für Thüringen von 2009 die zweite Auszeichnung.

Die Kategoriepreise des Wettbewerbes um den Ur-Krostitzer Jahresring sind mit 500 Euro dotiert. Und die Verwendung dieses Geldes fasst Karl Ernst mit folgendem Dreiklang zusammen: „Forschung, Fortbildung, Familie.“

Sein nächstes Sonderheft, welches wie auch die gewürdigte industrialisierungsgeschichtliche Studie in Zusammenarbeit mit Hans Walter Enkelmann entsteht, sei „im Prinzip fertig“. Es beschäftigt sich, ein Zufall!, mit dem Brau- und Schankwesen in Pößneck.

Im Frühjahr, wenn dieses Sonderheft vielleicht im Umfeld der nächsten Pößnecker Kneipentour erscheint, dürfte sich wohl die eine oder andere Diskussion ergeben. Karl Ernst gibt schon mal einen Vorgeschmack: „Vor 100 Jahren hatten wir in etwa genauso viele Einwohner wie heute, aber mehr als fünfzig Schankwirtschaften von der Eckkneipe bis zum Speiselokal, mehr als zehn Kaffeehäuser und mehr als zehn Hotels mit Restaurant.“ Von den einst drei Pößnecker Brauereien habe jene überlebt, die jeweils am schnellsten die Zeichen der Zeit erkannt habe.

Von der ziemlich roten zur tiefbraunen Stadt

Und was ist sein nächster Streich? „Mich reizt es, die Zeit der Weimarer Republik in Pößneck zu beleuchten. Ich würde gerne einmal dokumentieren, wie es dazu kam, dass aus einer ziemlich roten eine tiefbraune Stadt wurde.“

Zwischen 1918 bis 1933 habe es in Pößneck auch ein „äußerst buntes kulturelles Leben“ gegeben. Manches könne man sich heute gar nicht vorstellen.

Und manches Zeugnis dieser Zeit schlummere in privaten Archiven. „Ich wäre jedem sehr dankbar, wenn er mir Bilder, Dokumente, Briefe, Tagebücher, sonstiges persönliches Material aus den Jahren der Weimarer Republik zwecks Auswertung zur Verfügung stellen würde“, sagt Karl Ernst.

Ansonsten erinnert er, dass die „Pößnecker Heimatblätter“ erstmals 1995 erschienen sind. Und so wird im Frühjahr mit einer Stadtmuseums-Veranstaltung zum 25-Jährigen der Vierteljahres- und Sonderhefte angemessen Rückschau gehalten.