Mittelpöllnitz bekommt schnelleres Internet

Von Caroline Reul

Mittelpöllnitz/Triptis. Eigentlich hatte der aktuelle Stand zum Breitbandausbau ein Thema in der Einwohnerversammlung in Mittelpöllnitz sein sollen, die für den Dezember geplant war. Der Regionalmanager der Deutschen Telekom, Helge Frisch, hatte sich persönlich angesagt, berichtet Thomas Franz, Bürgermeister von Mittelpöllnitz. Nun hatte die Versammlung coronabedingt ausfallen müssen und die Bürger konnten nicht in dem Maße über den Fortgang der Bauarbeiten informiert werden, wie der Gemeindechef sich das gewünscht hätte.

Vom Telekommunikationsanbieter kommt in diesen Tagen dennoch eine gute Nachricht: Die Bauarbeiten am Breitband im Bereich Triptis und Mittelpöllnitz konnten noch zum Jahresende abgeschlossen werden. „Die Telekom hat dafür insgesamt zehn Kilometer Glasfaser verlegt. Außerdem hat sie acht Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet“, erläutert Helge Frisch.

Damit können rund 600 Haushalte in Triptis und Mittelpöllnitz ab 11. Januar 2021 schneller ins Internet. Weitere 300 Haushalte sollen am 21. April 2021 in den beiden Kommunen folgen, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Tarifwechsel muss vorgenommen werden

Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich seien. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), beim Hochladen auf bis 40 Mbit/s.

Die Verbraucher müssten aber wissen, dass sie nicht automatisch von dem Ausbau profitieren, sondern einen Tarifwechsel vornehmen müssen. Eine Vorbestellung sei ab sofort telefonisch, online oder im Fachhandel möglich.

„Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist“, sagt Bürgermeister Thomas Franz. Das bisherige Internet sei sehr langsam, weder zeitgemäß noch zumutbar. Es sei immer ein Thema gewesen, das für Unmut gesorgt hätte, sagt er und ergänzt: „Ich bin immer von unseren Bürgern darauf angesprochen worden, gefühlt alle halbe Jahre ist die Diskussion wieder aufgekommen.“ Jetzt sei er gespannt auf die Verbesserung ab dem kommenden Jahr.