Mittelpöllnitzer Freizeitplatz steht vor dem Abschluss

Im Ortskern von Mittelpöllnitz bei Triptis sieht es schon vielversprechend aus. Für die Kinder des Ortes strahlen die bunten neuen Spielgeräte, die da auf einer Sandfläche zwischen Sportplatz und Kirche verharren, eine ziemliche Anziehungskraft aus. Nach langer Vorbereitung stehen die Arbeiten zur Errichtung des neuen Freizeitplatzes im Dorf kurz vor dem Abschluss.

„Die Kleinen drängeln, die wollen da drauf“, berichtet am Donnerstag der Bürgermeister Thomas Franz. Weil aber vor der Freigabe noch einige Arbeitsschritte zu erledigen seien, halte derzeit noch ein Zaun die Kinder von der Nutzung der Anlage ab.

So müsse bei der Außenumrandung der Fläche noch etwas getan werden, zudem sei die Pflanzung von Hecken als optische Abgrenzung des Bereichs angedacht. Allein die Kosten für die Spielgeräte beliefen sich auf etwa 10.500 Euro, hält Franz fest. 4800 Euro habe man dabei vom Land in Form von Lottomitteln einwerben können. Vereine und Sponsoren – auch aus dem örtlichen Gewerbe – haben fast den gesamten Restbetrag beigesteuert.

Viele Stunden im Ehrenamt investiert

Der neue Freizeitplatz von Mittelpöllnitz steht kurz vor der Fertigstellung. Foto: Martin Schöne

„Wir haben sehr viel in Eigenregie erledigt“, macht der Bürgermeister deutlich. Angefangen mit der Verlegung einer Drainage in dem Bereich im vergangenen Jahr, bei der ehrenamtliche Helfer aus der Gemeinde mit 85 investierten Arbeitsstunden die Grundlage für den Freizeitplatz schufen.

Für die Herrichtung der Anlage hätten die Helfer in Eigenleistung und die Mitarbeiter eines Baubetriebes als Bauleistung zusammengenommen noch einmal 140 Stunden aufgewendet.

„Erst heute sind noch zwei Federspielgeräte geliefert worden“, meldet Thomas Franz am Donnerstag, wobei eines für den Ortsteil Porstendorf bestimmt sei.

Für die Planung des Freizeitplatzes habe man sich in Mittelpöllnitz einige Gedanken gemacht, Pläne gezeichnet, Geräte ausgesucht, Abstände durchdacht. „Vom einjährigen Kind bis zum mittleren Schulkind soll für alle etwas dabei sein“, so Franz weiter. Er fügt an: „Wir planen dann für den Samstag, 25. April, 15 Uhr, die Eröffnung für den Freizeitplatz.“