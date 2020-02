Mitten ins Herz: Triptiser Schüler befassen sich mit der Pumpe

„Poker Face“ von Lady Gaga, „Wake Me Up“ von Avicii und „Safe And Sound“ von Capital Cities schallen am Dienstagmorgen die Gemeinschaftsschule Triptis. Die Schüler haben allerdings nicht, wie man vermuten könnte, Musikunterricht oder gar frei, sondern sie üben sich bei modernen Popklängen in der Reanimation.

In dieser Woche steht für die beiden achten Klassen am Dienstag und Mittwoch der Projekt-Tag „Herz“ an, bei dem sich alles um besagtes Organ dreht. Der Tag beginnt zunächst mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach theoretischen Erklärungen durch den Kardiologen und Notfallmediziner Michael Rudolph dürfen die Mädchen und Jungen auch gleich praktisch ran und den zuvor erlernten Leitsatz „Prüfen – Rufen – Drücken“ an aufblasbaren Übungspuppen anwenden.

Nach dem Ansprechen der Person, dem Absetzen eines Notrufes sowie dem Herbeirufen von Unterstützung geht es an die Herzdruckmassage, welche die Schüler im Takt der Musik ausführen. „Ihr macht das richtig gut“, lobt Michael Rudolph die Achtklässlern nach einigen Minuten Übung.

Ein Herz aus Papier basteln

Rudolph hatte die Idee, an der Schule Reanimationskurse zu machen, von einer Weiterbildung mitgebracht, bei der ein Universitätsprofessor über seine Erfahrungen mit solchen berichtete. „Wir fanden das super und das Thema liegt uns am Herzen. Wir sind beide im Krankenhaus tätig und wissen aus Erfahrung, wie wichtig die Reanimation ist. Daher haben wir uns gedacht, das könnten wir auch machen. Über den Schulförderverein haben wir mit Unterstützung von Firmen die Puppen angeschafft“, erklärt Gisela Rudolph, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Gemeinschaftsschule Triptis und Ehefrau von Michael Rudolph.

In Abstimmung mit den Lehrern sei man sich dann einig gewesen, den Wiederbelebungskurs mit Schülern der achten Klasse durchzuführen, da in dieser das Herz-Kreislauf-System im Biologieunterricht behandelt werde. In Neustadt am Orlatal-Gymnasium sowie an der Gemeinschaftsschule Triptis können sich die Schüler nun jedes Jahr in der Reanimation üben.

In der Triptiser Einrichtung wurde die Wiederbelebungseinheit an den Projekttag von Biologielehrerin Sylke Giesel gekoppelt, die diesen bereits seit vielen Jahren organisiert. Auf den Programm stehen dann die Präparation eines Schweineherzens und das Basteln des Organs aus Papier.